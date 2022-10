Basket

Basket Serie A, highlights: Openjobmetis Varese-Dolomiti Energia Trentino 91-94 d1ts

BASKET, SERIE A - Colpo estero della Dolomiti Energia Trentino che vince 94-91 dopo un overtime a Masnago contro l'Openjobmetis Varese. A decidere è una tripla sulla sirena del lettone Grazulis: per l'Aquila ci sono 18 punti a testa di Spagnolo, Flaccadori e Atkins. Una beffa per Varese che comanda praticamente per tutto il match: non bastano 20 punti per Caruso, 19 per Markel Brown e 14 di Ross.

00:02:08, 18 minuti fa