Basket Serie A, highlights: Openjobmetis Varese-Nutribullet Treviso 87-85

SERIE A - Seconda vittoria di fila della Openjobmetis Varese che piega in volata 87-85 la Nutribullet Treviso e rimane nella fascia alta della classifica. Match equilibrato a Masnago e deciso nel finale dai due liberi di Owens per il sorpasso, e da quello di De Nicolao per il definitivo 87-85, con gli ospiti che invece si fermano sul ferro con Iroegbu, Sokolowski e Sorokas.

00:03:05, un' ora fa