Basket

Basket, Serie A: Highlights: Openjobmetis Varese-Umana Reyer Venezia 93-90

La Openjobmetis Varese aggancia Tortona al terzo posto in classifica con un record di 5-2 superando la Reyer Venezia nell'anticipo del sabato sera. L'MVP è Justin Reyer, in doppia-doppia con 19 punti e 10 rimbalzi, ma sono solide anche le prestazioni di Colbey Ross (20) e Tomas Woldentensae (14 con 4/8 da tre). Venezia scivola a 4-3, non servono i 17 punti con 4/7 dall'arco di Allerik Freeman.

00:02:59, 39 minuti fa