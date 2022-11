Basket

Basket Serie A, highlights: Pallacanestro Trieste-Banco di Sardegna Sassari 75-69

SERIE A - Secondo successo di fila per Trieste che bissa la vittoria di Napoli battendo Sassari. All'Allianz Dome la squadra di Marco Legovich ha 20 punti con 9 rimbalzi da Bartley e 19 con 13 rimbalzi di Spencer; terzo ko nelle ultime quattro uscite per il Banco di Sardegna cui non bastano i 14 punti di Robinson e i 13 di Bendzius.

00:03:04, un' ora fa