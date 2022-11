Basket

Basket Serie A, highlights: Segafredo Virtus Bologna-Unahotels Reggio Emilia 79-65

SERIE A - La Virtus Bologna rialza la testa dopo il ko con l'Asvel in Eurolega, piega Reggio Emilia e resta da sola in vetta alla classifica, unica imbattuta. Nella Segafredo brillano Mickey, 18 punti, e Cordinier, 15; per la Unahotels ci sono 16 punti di Hopkins, 11 di Olisevicius e 6 punti con 14 assist di Cinciarini.

00:03:02, un' ora fa