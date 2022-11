Basket

Basket Serie A, highlights: Tezenis Verona-Dolomiti Energia Trentino 86-92 d1ts

SERIE A - Partita bellissima al PalaOlimpia e vittoria in rimonta, in overtime come a Varese, per la Dolomiti Energia Trentino che piega 92-86 la Tezenis Verona nel "Derby del Garda".

00:02:09, qualche secondo fa