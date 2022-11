Basket

Basket, Serie A - Highlights: Tezenis Verona-Openjobmetis Varese 91-98

BASKET, SERIE A - La Openjobmetis Varese mantiene il terzo posto in classifica in coabitazione con Tortona festeggiando la quinta vittoria consecutiva sul parquet della Tezenis Verona, piegata 98-91 al termine di una partita da altissimo ritmo. La squadra di coach Matt Brase ha ben 7 giocatori in doppia cifra, guidati dai 19 punti con 5/8 da tre di Tomas Woldetensae.

00:02:01, un' ora fa