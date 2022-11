Basket

Basket, Serie A - Highlights: Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trentino 72-73

La Dolomiti Energia Trentino piazza il colpaccio passando in volata al Taliercio per 73-72 grazie a un canestro di Matteo Spagnolo a 11" dalla sirena. Alla Reyer non serve la super-prestazione da 23 punti con 4/4 da tre di Riccardo Moraschini, alla sua miglior partita dopo il rientro dallo stop di anno.

00:03:05, 37 minuti fa