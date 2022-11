Basket

Basket, Serie A: Highlights: Umana Reyer Venezia-GeVi Napoli 82-71

L'Umana Reyer Venezia dimentica il ko di Tortona e si rilancia al quinto posto in classifica con un record di 4-2, grazie al successo interno per 82-71 sulla GeVi Napoli. Mitchell Watt è l'MVP di serata con una gran partita in vernice da 21 punti (season-high) e 10 rimbalzi, per 29 complessivo di valutazione.

00:02:02, 25 minuti fa