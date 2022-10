Basket

Basket Serie A, highlights: Unahotels Reggio Emilia-Bertram Yachts Tortona 59-63

BASKET, SERIE A - Niente festa per la Unahotels Reggio Emilia che torna nella sua casa, il PalaBigi, dopo 2 anni e 9 mesi di assenza (988 giorni per la precisione) ma perde in volata 63-59 contro la Bertram Yachts Tortona nella seconda giornata di Serie A.

00:02:08, un' ora fa