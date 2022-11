È il momento di Guglielmo Caruso. Quello più brillante vissuto finora nella sua ancor breve esperienza da professionista a Varese. Quello su cui sta costruendo, giorno dopo giorno, un futuro da big nel nostro campionato e nell'ambiente azzurro. Venti punti contro Trento. Ventitrè domenica nella vittoria a Scafati, career-high . 24/30 da due, 80%, miglior percentuale da due dell'intero campionato. Oggi al raduno della Nazionale di Pesaro, chiamato da coach Gianmarco Pozzecco per il doppio impegno con Spagna e Georgia nella finestra di novembre per le qualificazioni ai Mondiali 2023.Quello più brillante vissuto finora nella sua ancor breve esperienza da professionista a Varese. Quello su cui sta costruendo, giorno dopo giorno, un futuro da big nel nostro campionato e nell'ambiente azzurro.

Sei già andato due volte oltre i 20 punti, sei il miglior tiratore del campionato: come si sta a Varese e cosa è cambiato dallo scorso anno anche a livello mentale?

"A Varese si sta veramente bene, è una piazza storica e importante. Il basket si vive a 360°. La società è molto solida da quando sono entrati Luis Scola e Mike Arcieri, si sta bene soprattutto perché si vince giocando bene. L'anno scorso è stato un po' particolare, è stato il mio primo anno, dovevo ambientarmi perché il basket americano è diverso da quello italiano ed europeo. Tra l'ambientamento e i due infortuni, che sono stati tosti sul piano fisico e mentale, è stato un anno particolare. Ho visto la squadra che non andava bene, gli esoneri di due allenatori. A fine stagione ho lavorato molto bene con Luis e gli assistenti e poi con la Nazionale Under23. Ho riacquisito un po' di fiducia e di tranquillità, sono felice di come è partita questa stagione, a livello individuale e di squadra. Perché tu puoi anche giocare bene, ma se non arrivano delle vittorie è come se fosse tutto inutile".

Hai la chance di essere a contatto tutti i giorni con Luis Scola: cosa hai imparato da lui?

"Avere Luis che fa parte della società è un vantaggio difficile da spiegare. Non solo si occupa della parte organizzativa, ma è spesso il primo a mettersi i pantaloncini e la canotta e scendere in campo per gli allenamenti individuali e per dispensare consigli, che siano tecnici, tattici, mentali, o a livello di approccio. È un campione in grado di dare consigli in tutto. Lavoriamo spesso insieme sul campo. Da ex-lungo ha più facilità con noi ma fa lo stesso lavoro con tutti, ha vissuto un certo tipo di carriera e può aiutare tutti noi. Per me, che sono un lungo alla sua seconda stagione in Serie A, con molti margini di miglioramenti, è un vantaggio enorme".

Parlaci del player development, un punto fermo nel programma di Varese.

"Il player development fa parte della nuova filosofia della società. È focalizzarsi sullo sviluppo del giocatore a livello individuale su limiti e carenze, su quello che può fare in futuro, lavorare a 360°. Lavoriamo su tutto, ogni giorno, cercando di migliorare su ogni aspetto. Facciamo sempre 20-30 minuti di allenamento individuale al giorno. Nel lungo periodo può fare la differenza. È una filosofia che possiamo definire un po' più americana, simile a quella che ho visto anche io nella mia esperienza al college, ma si sta insediando anche nella mentalità europea. Luis Scola, Mike Arcieri e Matt Brase lo hanno già sperimentato in prima persona negli States, credono in questa cosa. Abbiamo un coach specifico ma anche il supporto di Paolo Galbiati, che ha già avuto esperienze da head-coach in Serie A, e averlo come assistente è un vantaggio per noi. La società sta facendo un grande lavoro per metterci nelle condizioni migliori per esprimerci al massimo".

Sei sempre stato nel giro azzurro anche nelle giovanili e sei arrivato prestissimo nella senior, con Meo Sacchetti e Gianmarco Pozzecco. Secondo te c'è uno sguardo più interessato e volto al futuro sui giovani?

"Bisogna guardare al futuro, l'ha capito la Federazione e lo sanno gli allenatori. Si presta attenzione durante l'anno a osservare i giovani che possono partecipare in quelle occasioni che si presentano durante l'anno. I giovani hanno la chance di farsi vedere, farsi notare, provare l'emozione e l'esperienza della maglia azzurra con la nazionale senior. Stanno facendo un buon lavoro nel dare le giuste opportunità quando si possono dare, tenendo sempre presente che l'importante è vincere. Questo approccio non può fare altro che bene al nostro movimento, perché un domani ci saranno altri giocatori che entreranno a far parte della Nazionale e ci dovrà essere un buon equilibrio tra le due cose".

A livello giovanile hai vinto un argento mondiale e un bronzo europeo, ma è la stessa emozione che si prova nel vestire per la prima volta la maglia senior?

"C'è sempre un certo tipo di orgoglio a vestire la maglia della Nazionale, a prescindere da quale sia la tua età. Le vittorie delle medaglie con le nazionali juniores sono arrivate quando ero più piccolo, più ragazzino: vincere è stupendo, è un'emozione fortissima, farlo con la Nazionale è ancora di più. Indossare la maglia della Nazionale a livello senior è una cosa più difficile da raggiungere, perché non ci sono restrizioni a livello di età, è un'emozione più forte perché sai che bisogna lavorare duro per arrivarci".

Hai detto che vorresti raccogliere il testimone di Melli, Ricci e Tessitori. Ora che hai imparato a conoscerli meglio, che cosa prenderesti da ognuno di loro?

"Sono tutti giocatori completi. Ci sono tante cose che uno come me può apprendere da loro. Non una cosa sola in maniera specifica. Avere la chance di allenarmi con loro è un'opportunità che va sempre colta. Un movimento, un'idea, un modo di vedere il gioco, una spiegazione tecnico-tattica può essere utile per un giovane come me. Spero un domani di far parte del gruppo della Nazionale in modo stabile e non posso far altro che continuare a lavorare e rubare qualcosa dai giocatori più esperti di me quando mi troverò a partecipare a questi test".

