L'ottava giornata di LBA Serie A 2022-23 si terrà tra sabato 26 e domenica 27 novembre. Il gruppo Warner Bros-Discovery trasmetterà tre gare in diretta TV e LIVE-Streaming per trasportarci attraverso un lunghissimo super-appuntamento cestistico domenicale.

Eurosport 2 andrà in onda una sfida molto stuzzicante fra Bertram Yachts Derthona Tortona e GeVi Napoli. che l'hanno fatta scivolare dal primo La programmazione di domenica 27 novembre si aprirà alle ore 16.00. Suandrà in onda una sfida molto stuzzicante fra Dopo due ko esterni consecutivi che l'hanno fatta scivolare dal primo al terzo posto in classifica , Tortona (5-2) va alla caccia disperata di una vittoria casalinga per rimettersi in careggiata e tenere il passo di Virtus Bologna e Olimpia Milano. Napoli (3-4) ha invece spezzato un mini-striscia negativa superando Treviso in volata

NOVE trasmetterà in chiaro la partita tra Virtus Segafredo Bologna e Happy Casa Brindisi. La Virtus (7-0), La giornata proseguirà con il big-match del mese di novembre. Alle ore 18.10,trasmetterà in chiaro la partita tra. La Virtus (7-0), reduce dal successo esterno a Trento , è capolista solitaria e imbattuta, mentre Brindisi (3-4) si ritrova all'ultimo posto della zona playoff dopo il pesantissimo ko casalingo contro Pesaro

Tezenis Verona e Openjobmetis Varese. Verona (2-5) si è tolta dall'ultimo posto in graduatoria grazie Il weekend si concluderà con il posticipo domenicale delle 20.00 che vedrà impegnate. Verona (2-5) si è tolta dall'ultimo posto in graduatoria grazie alla vittoria esterna a Reggio Emilia , mentre Varese (5-2) ha infilato il quarto successo consecutivo piegando Venezia in volata e agganciato Tortona in terza piazza.

LIVE-Streaming: le tre partite saranno disponibili in diretta e on demand anche su L'offerta lineare sarà affiancata da quella in: le tre partite saranno disponibili in diretta e on demand anche su discovery+ ed Eurosport Player

8a giornata, la programmazione su NOVE ed Eurosport 2

Domenica 27 novembre, ore 16.00: Bertram Yachts Derthona Tortona-GeVi Napoli (Eurosport 2, discovery+, Eurosport Player)

(Eurosport 2, discovery+, Eurosport Player) Domenica 27 novembre, ore 18.10: Virtus Segafredo Bologna-Happy Casa Brindisi (NOVE, discovery+, Eurosport Player)

(NOVE, discovery+, Eurosport Player) Domenica 27 novembre, ore 20.00: Tezenis Verona-Openjobmetis Varese (Eurosport 2, discovery+, Eurosport Player)

