La decima giornata di LBA Serie A 2022-23 si terrà tra sabato 11 e domenica 12 dicembre. Il gruppo Warner Bros-Discovery trasmetterà tre gare in diretta TV e LIVE-Streaming: uno degli anticipi del sabato sera e due big-match di domenica pomeriggio.

Sabato 11 dicembre, alle ore 19.00 su, andrà in onda l'anticipo fra Umana Reyer Venezia e Germani Brescia. Nonostante gli infortuni di Troy Caupain e John Petrucelli, Brescia ha inanellato tre vittorie consecutive e si è riaffacciata in zona playoff con un record di 5-4. Bilancio inverso (4-5), invece, per Venezia, scivolata al nono posto e in grossa crisi di risultati in LBA con tre ko in fila.