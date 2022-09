La stagione di LBA Serie A 2022-23 si aprirà nel weekend del 1°-2 ottobre, pronta ad accompagnarci per trenta giornate fino ai primi di maggio e all'inizio dei playoff. Quest'anno il gruppo Warner Bros-Discovery trasmetterà tre gare in diretta TV e LIVE-Streaming: un anticipo del sabato sera, il big-match della domenica pomeriggio e il posticipo di domenica sera.

Sabato 1° ottobre, alle ore 20.30, saràa segnare l'avvio del campionato: la partita sarà trasmessa su. Domenica 2 ottobre, alle ore 18.15, spazio al big-match tra, dove Naz Mitrou-Long ritroverà il suo passato : il match sarà trasmesso in chiaro su. La giornata si chiuderà con il posticipo serale delle 20.30 tra fresca vincitrice della Supercoppa : la partita sarà disponibile su

L'offerta lineare sarà affiancata da quella in: le tre partite saranno disponibili in diretta e on demand anche su discovery+ ed Eurosport Player