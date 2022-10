La seconda giornata di LBA Serie A 2022-23 si terrà tra sabato 8 e domenica 9 ottobre. Il gruppo Warner Bros-Discovery trasmetterà tre gare in diretta TV e LIVE-Streaming: l'anticipo del sabato sera, il big-match della domenica pomeriggio e il posticipo di domenica sera.

Sabato 8 ottobre, alle ore 20.30, andrà in scena l'anticipo del sabato trasu Brescia viene dalla sconfitta in volata sul parquet del Forum contro Milano , mentre Varese ha piegato Sassari a Masnago. Domenica 9 ottobre, alle ore 17.35,(canale 58) trasmetterà il big-match domenicale tra. Entrambe hanno debuttato in maniera positiva: Reggio ha sbancato con autorità il PalaVerde di Treviso , mentre Tortona ha superato Trento con una rimonta pazzesca nel quarto periodo. Il posticipo di domenica sera (ore 19.30) proporrà, su, la sfida tra, entrambe deluse dopo la prima giornata. Napoli è caduta in casa contro la Virtus Bologna facendosi rimontare 22 punti di vantaggio, mentre Brindisi ha alzato bandiera bianca in overtime in trasferta contro la neopromossa Verona.