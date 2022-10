La terza giornata di LBA Serie A 2022-23 si terrà tra sabato 15 e domenica 16 ottobre. Il gruppo Warner Bros-Discovery trasmetterà tre gare in diretta TV e LIVE-Streaming: uno dei tre anticipi del sabato sera e due big-match di domenica pomeriggio.

Sabato 15 ottobre, alle ore 20.30 su, andrà in onda la sfida del Triveneto fra. Trieste è reduce da due sconfitte consecutive, mentre Venezia ha perso in volata domenica scorsa contro Pesaro e martedì al debutto in Eurocup . Domenica 16 ottobre, alle ore 16.00 susi giocherà uno dei match più interessanti del pomeriggio domenicale: ancora imbattuta in campionato , affronterà la, sbloccatasi domenica scorsa contro Napoli dopo il ko all'esordio sul parquet di Verona. La partita in chiaro, trasmessa su(canale 58) alle 17.35 di domenica pomeriggio, proporrà. Entrambe fanno parte del gruppone di centro-classifica con un record di 1-1: Varese viene da una sconfitta in rimonta subita a Brescia , mentre Trento ha debuttato in casa piegando Treviso.