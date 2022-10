La quarta giornata di LBA Serie A 2022-23 si terrà tra sabato 22 e domenica 23 ottobre. Il gruppo Warner Bros-Discovery trasmetterà tre gare in diretta TV e LIVE-Streaming: uno dei tre anticipi del sabato sera, il big-match di domenica pomeriggio e il posticipo di domenica sera.

Sabato 22 ottobre, alle ore 19.00 su, andrà in onda l'anticipo tra, due squadre che condividono lo stesso record in classifica (1-2) e alla ricerca di un successo per frenare la striscia negativa aperta di due ko consecutivi. Domenica 23 ottobre, alle ore 18.10 in chiaro susi giocherà il big-match del mese di ottobre:(2-1) ospita(3-0) in un pomeriggio dai grandi risvolti emotivi. Sarà il ritorno didopo la squalifica di un anno per doping contro la sua ex-squadra, ma anche il ritorno dial Taliercio dopo i sette anni trascorsi in orogranata. Infine, domenica sera alle ore 20.00 su, sarà il turno della sfida tra. I bianconeri condividono con Milano e Tortona la vetta della classifica (3-0) , mentre Treviso (1-2) ha festeggiato domenica la sua prima vittoria stagionale superando il Banco di Sardegna Sassari.