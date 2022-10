La quinta giornata di LBA Serie A 2022-23 si terrà tra sabato 29 e domenica 30 ottobre. Il gruppo Warner Bros-Discovery trasmetterà tre gare in diretta TV e LIVE-Streaming: uno dei tre anticipi del sabato sera e due big-match di domenica pomeriggio.

Sabato 29 ottobre, alle ore 18.00 su, andrà in onda uno dei match più attesi di questo inizio stagionale. Il Banco di Sardegna Sassari, tornato in linea di galleggiamento (2-2) dopo la vittoria su Trento , ospiterà la Virtus Segafredo Bologna, ancora imbattuta in questo avvio (4-0) . Domenica 30 ottobre, alle ore 16.00 suavremo la possibilità di dare un'occhiata alla neo-promossa Givova Scafati (1-3), reduce dalla sua prima vittoria in campionato nella sfida tra matricole con Verona : la formazione campana sarà ospite dalla Dolomiti Energia Trentino (2-2), che ha visto invece interrompersi una mini-striscia di due successi consecutivi nel lunch-match domenicale a Sassari. La partita in chiaro, trasmessa su(canale 58) alle 17.30 di domenica pomeriggio, proporrà il remake della serie dei quarti di finale playoff della scorsa stagione tra Bertram Derthona Tortona e Umana Reyer Venezia. Tortona è capolista imbattuta con la Virtus (4-0), mentre Venezia (3-1) rientra nel gruppetto delle inseguitrici assieme all'Olimpia Milano, battuta proprio domenica scorsa al Taliercio