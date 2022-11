La sesta giornata di LBA Serie A 2022-23 si terrà tra sabato 5 e domenica 6 novembre. Il gruppo Warner Bros-Discovery trasmetterà tre gare in diretta TV e LIVE-Streaming: l'anticipo del sabato sera e due big-match di domenica pomeriggio.

Sabato 5 novembre, alle ore 20.30 su Eurosport 2, andrà in onda l'anticipo fra Nutribullet Treviso Basket e Germani Brescia. Sarà una partita molto delicata, fra due squadre che hanno necessità di svoltare un periodo negativo di due ko consecutivi. Domenica 30 ottobre, alle ore 19.30, Eurosport 2 accenderà le telecamere sul parquet del Taliercio di Mestre per la sfida tra Umana Reyer Venezia e GeVi Napoli. Gli orogranata hanno perso la scia delle prime della classe a causa del ko esterno di Tortona, mentre Napoli ha visto spegnersi una mini-striscia di due vittorie consecutive cadendo in casa contro Trieste, fanalino di coda.

DMAX (canale 58) alle 17.30 di domenica pomeriggio, proporrà il "derby del Garda" fra Tezenis Verona e Dolomiti Energia Trentino. La Scaligera, La partita in chiaro, trasmessa su(canale 58) alle 17.30 di domenica pomeriggio, proporrà il "derby del Garda" fra. La Scaligera, che ha appena aggiunto Jamarr Sanders per rimpiazzare Wayne Selden, è scivolata nei bassifondi della classifica a causa di una serie di quattro ko consecutivi. Trento, invece, ha riportato il record in attivo (3-2) piegando Scafati e mantenendo ancora inviolato il parquet della BLM Group Arena.

LIVE-Streaming: le tre partite saranno disponibili in diretta e on demand anche su L'offerta lineare sarà affiancata da quella in: le tre partite saranno disponibili in diretta e on demand anche su discovery+ ed Eurosport Player

6a giornata, la programmazione su DMAX ed Eurosport 2

