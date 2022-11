La settima giornata di LBA Serie A 2022-23 si terrà tra sabato 19 e domenica 20 novembre. Il gruppo Warner Bros-Discovery trasmetterà tre gare in diretta TV e LIVE-Streaming: uno degli anticipi del sabato sera e due big-match di domenica pomeriggio.

Eurosport 2, andrà in onda l'anticipo fra UnaHotels Reggio Emilia e Tezenis Verona. Sarà una partita molto delicata, fra due squadre che hanno enorme bisogno di punti per togliersi dai bassifondi della classifica. La Reggiana (2-4) 1-5), nonostante Sabato 19 novembre, alle ore 20.30 su, andrà in onda l'anticipo fra. Sarà una partita molto delicata, fra due squadre che hanno enorme bisogno di punti per togliersi dai bassifondi della classifica. La Reggiana ( viene dal ko esterno contro la Virtus (quarta sconfitta nelle ultime cinque partite), mentre Verona (), nonostante l'innesto dell'esperto Jamarr Sanders , è in striscia negativa da cinque gare.

Domenica 20 novembre, alle ore 16.00, Eurosport 2 trasmetterà il match tra GeVi Napoli e Nutribullet Treviso, altra sfida dai connotati molto importanti per la situazione in classifica di entrambe le squadre (appaiate con un record di 2-4). Napoli arriva da due ko consecutivi (contro Trieste e a Venezia), mentre Treviso ha battuto Brescia frenando una mini-striscia di due ko esterni in fila (a Bologna e Varese).

DMAX (canale 58) alle 17.30 di domenica pomeriggio, proporrà il big-match fra Germani Brescia e Bertram Derthona Tortona. Brescia (2-4) ha necessità di centrare una vittoria di prestigio dopo tre sconfitte consecutive (due esterne), mentre Tortona (5-1), con il ko di Brindisi, ha perso la sua imbattibilità in campionato e abbandonato la vetta della classifica, La partita in chiaro, trasmessa su(canale 58) alle 17.30 di domenica pomeriggio, proporrà il big-match fra. Brescia () ha necessità di centrare una vittoria di prestigio dopo tre sconfitte consecutive (due esterne), mentre Tortona (), con il ko di Brindisi, ha perso la sua imbattibilità in campionato e abbandonato la vetta della classifica, ora tenuta dalla sola Virtus Bologna

LIVE-Streaming: le tre partite saranno disponibili in diretta e on demand anche su L'offerta lineare sarà affiancata da quella in: le tre partite saranno disponibili in diretta e on demand anche su discovery+ ed Eurosport Player

7a giornata, la programmazione su DMAX ed Eurosport 2

Sabato 19 novembre, ore 20.30: UnaHotels Reggio Emilia-Tezenis Verona (Eurosport 2, discovery+, Eurosport Player)

(Eurosport 2, discovery+, Eurosport Player) Domenica 20 novembre, ore 16.00: GeVi Napoli-Nutribullet Treviso Basket (Eurosport 2, discovery+, Eurosport Player)

(Eurosport 2, discovery+, Eurosport Player) Domenica 20 novembre, ore 17.30: Germani Brescia-Bertram Yachts Derthona Tortona (DMAX, discovery+, Eurosport Player)

