La nona giornata di LBA Serie A 2022-23 si terrà tra sabato 3 e domenica 4 dicembre. Il gruppo Warner Bros-Discovery trasmetterà tre gare in diretta TV e LIVE-Streaming: l'anticipo del sabato sera e due big-match di domenica.

18.00 su Eurosport 2, andrà in onda l'anticipo fra Tezenis Verona e Bertram Yachts Derthona Tortona. Verona arriva da Sabato 3 dicembre, alle oresu, andrà in onda l'anticipo fraTortona. Verona arriva da una sconfitta casalinga in un match ad alto punteggio contro Varese , ma dovrà riuscire a consolidare le sue prestazioni interne per raggiungere l'obiettivo salvezza. Tortona, che ha mantenuto il terzo posto battendo in volata Napoli , ha invece perso le ultime due trasferte e ora cerca un colpo esterno per mantenere pressione su Milano e Virtus.

12.00, Eurosport 2 trasmetterà il match tra Happy Casa Brindisi e Umana Reyer Venezia. Sarà una sfida molto delicata tra due squadre che non stanno vivendo un momento brillante in campionato. Brindisi ha perso le ultime due partite Domenica 20 novembre, alle oretrasmetterà il match tra. Sarà una sfida molto delicata tra due squadre che non stanno vivendo un momento brillante in campionato. Brindisi ha perso le ultime due partite contro Pesaro e Virtus Bologna ed è scivolata fuori dalla zona playoff, mentre Venezia è caduta al settimo posto dopo i due ko contro Varese e Trento

NOVE alle 18.10 di domenica pomeriggio, proporrà il big-match fra Banco di Sardegna Sassari e EA7 Emporio Armani Milano, remake delle semifinali-playoff della scorsa stagione. La Dinamo ha perso tre delle ultime quattro partite e ora sogna un successo casalingo importante per provare a rientrare in zona playoff, mentre l'Olimpia, nonostante le difficoltà in Eurolega, è seconda in campionato (7-1) e La partita in chiaro, trasmessa sualledi domenica pomeriggio, proporrà il big-match fra, remake delle semifinali-playoff della scorsa stagione. La Dinamo ha perso tre delle ultime quattro partite e ora sogna un successo casalingo importante per provare a rientrare in zona playoff, mentre l'Olimpia, nonostante le difficoltà in Eurolega, è seconda in campionato () e in striscia positiva da quattro gare consecutive

LIVE-Streaming: le tre partite saranno disponibili in diretta e on demand anche su L'offerta lineare sarà affiancata da quella in: le tre partite saranno disponibili in diretta e on demand anche su discovery+ ed Eurosport Player

9a giornata, la programmazione su NOVE ed Eurosport 2

Sabato 3 dicembre, ore 18.00: Tezenis Verona-Bertram Yachts Derthona Tortona (Eurosport 2, discovery+, Eurosport Player)

(Eurosport 2, discovery+, Eurosport Player) Domenica 4 dicembre, ore 12.00: Happy Casa Brindisi-Umana Reyer Venezia (Eurosport 2, discovery+, Eurosport Player)

(Eurosport 2, discovery+, Eurosport Player) Domenica 4 dicembre, ore 18.10: Banco di Sardegna Sassari-EA7 Emporio Armani Milano (NOVE, discovery+, Eurosport Player)

