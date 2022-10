Happy Casa Brindisi inizia la 77-70) la GeVi Napoli, dominando nella prima metà di gara, soffrendo a inizio 4° periodo e dovendo ricorrere a tutto il talento di Marcquise Reed per spezzare il ritmo degli ospiti, piazzare il break (13-0) decisivo e conquistare il primo successo in questo 101° campionato italiano. La guardia firma tutti i suoi 10 punti nella frazione conclusiva, ma fondamentale anche l'apporto del solito Nick Perkins: il centro chiude infatti con 15 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Come nelle precedenti quattro stagioni, anche in questa l'inizia la LBA Serie A 2022-23 con un record di 1-1 dopo due giornate. La formazione allenata da Frank Vitucci supera infatti () la, dominando nella prima metà di gara, soffrendo a inizio 4° periodo e dovendo ricorrere a tutto ilper spezzare il ritmo degli ospiti, piazzare ildecisivo e conquistare il primo successo in questo 101° campionato italiano. La guardia firma tutti i suoi 10 punti nella frazione conclusiva, ma fondamentale anche l'apporto del solito: il centro chiude infatti con 15 punti, 6 rimbalzi e 4 assist.

La GeVi Basket di Maurizio Buscaglia deve rincorrere praticamente per tutta la partita, a eccezione di un sussulto d'orgoglio a inizio 4° quarto, quando il 2+1 firmato da Lorenzo Uglietti le garantisce l'unico vantaggio di serata (59-61) e sembra cambiare completamente l'inerzia della sfida. Nei momenti chiave, il club partenopeo paga però le palle perse (12) e non riesce a contrastare il gioco dei lunghi di casa per tutta la partita, soffrendo molto, oltre che il già citato Perkins, anche l'impatto a 360° di Jason Burnell.

Junior Etou mostra tutto il suo atletismo con una schiacciata splendida

Una sfida fin da subito caratterizzata dal gioco in post spalle a canestro dei lunghi in forza alla Stella del Sud. La coppia Burnell-Perkins combina infatti per 15 dei 29 punti realizzati da Brindisi nel 1° quarto, lavorando benissimo nel portare tutta la difesa ospite sotto il proprio ferro e poi eluderla con una qualità assoluta. Napoli non trova invece il solito primo passo bruciante di David Michineau, aggrappandosi allora ai 10 punti nella frazione di Andrea Zerini e, dal 2° quarto, alle giocate di JaCorey Williams. Il centro ingaggia un bel duello ravvicinato con Perkins, ma i compagni lo seguono a fasi alterne e così, a fine 1° tempo, la GeVi deve rincorrere di tredici lunghezze (44-31).

A inizio ripresa la musica sembra però cambiare e diventare molto più dolce per i tifosi partenopei accorsi al PalaPentassuglia. Robert Johnson si mette in proprio con grandi palleggi arresto-e-tiro, segnando 10 punti e ribaltando l'inerzia della gara, anche perché l'Happy Casa comincia a inanellare palle perse e non riesce più a dominare, come nel 1° tempo, nel pitturato avversario. Il break di Napoli si amplia fino allo 0-11 sul già citato potenziale gioco da tre punti di Uglietti, ma qui la squadra ospite si arresta e assiste, quasi impotente, al contro-parziale di Brindisi. 13-0 con Reed sugli scudi. Qui Napoi non ha più le energie per replicare, segnando due soli canestri su azione nell'ultimo quarto e incappando in un k.o. comunque più netto del 77-70 finale.

Happy Casa Brindisi - GeVi Napoli Basket 77-70

Brindisi : Etou 6, Burnell 13, Reed 10, Bowman 6, Vitucci n.e., Malaventura n.e., Mascolo 7, Bocevski n.e., Mezzanotte 6, Riismaa 8, Bayehe 6, Perkins 15. All . Vitucci.

: Etou 6, Burnell 13, Reed 10, Bowman 6, Vitucci n.e., Malaventura n.e., Mascolo 7, Bocevski n.e., Mezzanotte 6, Riismaa 8, Bayehe 6, Perkins 15. . Vitucci. Napoli: Zerini 10, Howard n.e., Johnson 16, Michineau 9, Agravanis 6, Dellosto, Matera n.e., Uglietti 5, Williams 10, Stewart 9, Zanotti 5, Grassi n.e. All. Buscaglia.

* * *

