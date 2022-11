chimica e gerarchie si stanno lentamente definendo dopo la grande rivoluzione estiva, e il sistema di coach Walter De Raffaele, fatto di intensità difensiva e grande distribuzione delle responsabilità in attacco, comincia ad affiorare in maniera sempre più costante. Il Taliercio resta un fortino, ancora inespugnato. Dopo Scafati e Milano, Venezia piega anche Napoli, risale al quinto posto in classifica , cancella la delusione della sconfitta di Tortona e ora va a caccia di continuità anche in trasferta, per trasformarsi definitivamente nella terza forza del campionato, pronta a intaccare il binomio Virtus-Olimpia. La Reyer prosegue sulla falsariga di quanto già visto in settimana nella vittoria interna di Eurocup sull'Olimpia Lubiana si stanno lentamente definendo dopo la grande rivoluzione estiva, e il sistema di coach Walter De Raffaele, fatto di, comincia ad affiorare in maniera sempre più costante.

Venezia sfrutta i vantaggi di esperienza, tecnica e fisicità vicino a canestro con una serata brillante di Mitchell Watt, MVP con 21 punti (season-high), 10 rimbalzi, 9/10 da due per 29 complessivo di valutazione. Alle sue spalle è altrettanto solida e determinante la prova di Amedeo Tessitori, protagonista di una serata di enorme impatto dalla panchina: 11 punti con 5/7 dal campo e una serie di ricezioni profonde fruttifere.

Sul perimetro continua a essere buona l'alternanza tra Marco Spissu (11 punti, 3 assist in 24' dalla panchina) e Jayson Granger, in serata da creatore puro di gioco (8 assist). Si rivede dopo un mese di stop Jordan Parks, rientrato proprio contro la sua ex-squadra in buone condizioni fisiche (4 punti in un avvio di gara molto aggressivo). Allerik Freeman chiude in doppia cifra sporcando però il foglio (10 punti, 4/11 dal campo), mentre è ancora decisivo Michael Bramos: sua la tripla dall'angolo che scaccia gli ultimi timori dopo che Napoli era riuscita a rientrare dal -14 al -5 a poco meno di 1'30" dalla sirena.

La GeVi scivola invece a 2-4 nel gruppone di medio-bassa classifica incappando nel secondo ko consecutivo. La squadra mostra, in generale, problematiche difensive non tipiche del sistema di coach Buscaglia e un attacco produttivo a sprazzi ma poco strutturato. Napoli va a fiammate, accendendosi sulle individualità. Non bastano le sfuriate di JaCorey Williams (19 punti con esplosioni frizzanti nella ripresa) e di Jordan Howard, bollente dalla panchina (4/7 dall'arco). David Michineau (14 con 4 assist) cala con il trascorrere dei minuti dopo un buon primo tempo, mentre Elijah Stewart litiga con i ferri del Taliercio (1/8 dall'arco) nonostante un paio di splendide giocate da highlights in schiacciata.

Umana Reyer Venezia - GeVi Napoli 82-71

Venezia : Granger 4, Willis 5, Watt 21, Parks 4, Freeman 10; Spissu 11, Bramos 8, Moraschini 5, Chillo 3, Brooks, Tessitori 11. N.e.: De Nicolao. All.: De Raffaele.

: Granger 4, Willis 5, Watt 21, Parks 4, Freeman 10; Spissu 11, Bramos 8, Moraschini 5, Chillo 3, Brooks, Tessitori 11. N.e.: De Nicolao. All.: De Raffaele. Napoli: Johnson 3, Michineau 14, Williams 19, Stewart 12, Zanotti 1; Howard 19, Zerini, Williams Dellosto, Uglietti 3. N.e.: Grassi, Matera. All.: Buscaglia.

