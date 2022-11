aver risolto il contratto in essere con Matteo Imbrò e punta ora al mercato azzurro dei free-agent andando all-in su Giordano Bortolani. La seconda vittoria stagionale festeggiata nell'anticipo del sabato sera sul parquet del PalaBigi porta altro vento di ristrutturazione in casa Scaligera. La Tezenis Verona ha annunciato die punta ora al mercato azzurro dei free-agent andando all-in su

Imbrò, uomo da 5.6 punti e 2.0 assist di media a partita in un ruolo da back-up di Alessandro Cappelletti, una delle sorprese più interessanti di questa stagione, proseguirà il campionato alla Givova Scafati, che ha a sua volta liberato Aristide Landi per aprire uno slot nel parco-italiani.

Bortolani, legato contrattualmente all'Olimpia Milano ma girato in prestito all'estero dopo due stagioni in A con Brescia e Treviso, aveva iniziato la stagione in Spagna, a Manresa, ma ha scelto di interrompere il rapporto in una squadra che gli concedeva meno spazio del previsto in un sistema in totale ricostruzione dopo l'inizio molto deficitario in Liga ACB. Nelle prime 7 gare di campionato, l'esterno azzurro ha tenuto 10.1 punti di media con il 32.4% dall'arco in soli 17.4 minuti a gara.

