La Virtus Segafredo Bologna continua a tenere un occhio aperto sul mercato, alla ricerca di un colpo di qualità per rinforzare il reparto lunghi. Secondo quanto riporta la stampa greca, il mirino delle Vu Nere sarebbe puntato su Dragan Bender, ala croata 25enne di 216 cm e con mezzi atletici formidabili.

Scelto con la numero 4 al draft del 2016 ma incapace di ritagliarsi un vero ruolo in NBA, Bender è tornato in Europa due anni fa, al Maccabi Tel Aviv, ma un grave infortunio lo ha tenuto ai box per l’intera scorsa stagione. Ora sta cercando di ricostruirsi una carriera in Spagna, all’Obradoiro, con cifre molto interessanti (17.7 punti e 6.6 rimbalzi a partita).

Ad

Eurolega Teodosic squalificato due gare per l'espulsione contro l'Efes IERI ALLE 10:58

AS Monaco, che nel giro di due anni ha assemblato una squadra con potenziale da Final Four di Eurolega. Il Roca Team, di proprietà di Alexey Fedorychev, magnate russo con cittadinanza ungherese e monegasca, ha risorse finanziarie enormi e una situazione di classifica in Coppa molto intrigante ( Ma la Virtus non sarebbe l’unica squadra interessata. Sempre secondo SDNA, Bender sarebbe monitorato attentamente anche dall’, che nel giro di due anni ha assemblato una squadra con potenziale da Final Four di Eurolega. Il Roca Team, di proprietà di Alexey Fedorychev, magnate russo con cittadinanza ungherese e monegasca, ha risorse finanziarie enormi e una situazione di classifica in Coppa molto intrigante ( terzo posto con un record di 8-3 ).

Pagliuca: “La Virtus Bologna è una fede, più del calcio”

Eurolega Teodosic squalificato due gare per l'espulsione contro l'Efes IERI ALLE 10:58