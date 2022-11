La regular-season della LBA Serie A 2022-23 è in corso, anche sugli schermi di Eurosport, DMAX e NOVE. Sarà un campionato lungo e affascinante, che ci porterà fino alle Finals di giugno. Si riparte con l'EA7 Emporio Armani Milano campione in carica, ma la Virtus Segafredo Bologna è pronta per ravvivare la grande rivalità risorta negli ultimi anni. Il livello del campionato è sempre più alto, con Tortona e Venezia pronte a inserirsi nella corsa come terzo incomodo. Tanti gli italiani da seguire e le star anche sul palcoscenico dell'Eurolega: insomma, uno spettacolo che ogni settimana regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori dal campo.

Ecco i 5 temi più interessanti dell'8a giornata di LBA Serie A.

Ad

Serie A JP Macura con la magata del weekend: canestro al volo in tuffo UN' ORA FA

L'attacco pazzesco di Varese, ritmi e produzione stellari

98 punti realizzati valgono la seconda miglior prestazione stagionale per la squadra di coach Matt Brase, sempre più in fiducia 14 triple (season-high) con 7 giocatori in doppia cifra, un record assoluto per questo inizio di LBA Serie A. La Openjobmetis è prima nella speciale classifica per punti segnati a partita (90.9) e nelle ultime tre gare ne ha realizzati 97.3 di media! La Openjobmetis Varese ha allungato la striscia positiva con la quinta vittoria consecutiva sul parquet di Verona . Irealizzati valgono la seconda miglior prestazione stagionale per la squadra di coach Matt Brase, sempre più in fiducia nel sistema offensivo più scoppiettante dell'intero campionato . All'AGSM Forum, Varese ha realizzato(season-high) con, un record assoluto per questo inizio di LBA Serie A. La Openjobmetis è prima nella speciale classifica per punti segnati a partita () e nelle ultime tre gare ne ha realizzati

Varese è on-fire, vince anche a Verona 98-91: gli highlights in 120"

Marco Belinelli colpisce ancora: season-high a suon di triple contro Brindisi

tre triple quasi consecutive ha permesso alla capolista di spaccare la partita già nelle fasi conclusive del primo periodo: il Beli ha chiuso con 16 punti (suo massimo in stagione) con 4/8 dall'arco. Nonostante l'utilizzo col contagocce in Eurolega, Marco Belinelli continua a essere un punto di riferimento costante per la Virtus in campionato. L'ex-Spurs, gestito in maniera chirurgica da coach Sergio Scariolo con un impiego appena superiore ai 20' di media a partita, ha mostrato una freschezza impressionante nella larga vittoria sulla Happy Casa Brindisi . Una sua scarica diha permesso alla capolista di spaccare la partita già nelle fasi conclusive del primo periodo: il Beli ha chiuso con(suo massimo in stagione) condall'arco.

Belinelli è letale, tripla allo scadere del primo quarto

La giocata della settimana: canestro in tuffo di JP Macura

JP Macura in questo inizio stagionale, ma il grande realizzatore della Bertram Yachts Tortona sembra aver ritrovato i suoi guizzi 16 punti ci sono quattro triple (due determinanti nel finale in volata) e un canestro pazzesco in tuffo e al volo su rimessa da fondo, una genialata di puro istinto da bomber di razza: varrà la "menegata" della settimana nel prossimo episodio di "Basket Zone"? I problemi alla schiena stanno limitando il rendimento diin questo inizio stagionale, ma il grande realizzatore della Bertram Yachts Tortona sembra aver ritrovato i suoi guizzi nella partita vinta contro Napoli . Nei suoici sono quattro triple (due determinanti nel finale in volata) e un canestro pazzesco in tuffo e al volo su rimessa da fondo, una genialata di puro istinto da bomber di razza: varrà la "menegata" della settimana nel prossimo episodio di "Basket Zone"?

JP Macura con la magata del weekend: canestro al volo in tuffo

Il game-winner del weekend: "the dagger" by David Cournooh

David Cournooh, a segno con la tripla della vittoria a 7" dalla sirena. Il suo contributo è determinante in questo periodo di assenza per infortunio di Troy Caupain. La Germani Brescia si riaffaccia in zona playoff (4-4) infilando la seconda vittoria consecutiva dopo la mini-striscia negativa di tre ko contro Brindisi, Pesaro e Treviso. È necessario un overtime con finale in volata per domare Trieste, esaltata dal buon momento che l'ha tolta dall'ultimo posto in classifica e trascinata da un Frank Bartley sempre più in fiducia (29 punti, season-high). Il canestro decisivo porta la firma di, a segno con la tripla della vittoria a 7" dalla sirena. Il suo contributo è determinante in questo periodo di assenza per infortunio di Troy Caupain.

La lotta-salvezza si infiamma: cinque squadre appaiate a fondo classifica

quattro punti (due vittorie) dividono gli ultimi posti della zona playoff dal fondo della graduatoria, che ora raccoglie un gruppone di cinque squadre con un record di 2-6 (Scafati, Verona, Reggio Emilia, Trieste e Treviso). 6 ko nelle successive sette partite, ed è in striscia negativa aperta da tre. Il dato più preoccupante? I punti realizzati nelle ultime tre uscite, soltanto 63 di media. Il grandissimo equilibrio di questa prima parte di stagione è confermato anche dalla classifica molto corta dalla settima piazza in giù . Soltanto(due vittorie) dividono gli ultimi posti della zona playoff dal fondo della graduatoria, che ora raccoglie un gruppone dicon un record di(Scafati, Verona, Reggio Emilia, Trieste e Treviso). Il successo interno sulla Reggiana ha permesso alla neopromossa Scafati di balzare dall'ultima alla dodicesima posizione, ed è proprio la UnaHotels la squadra che sta vivendo il periodo peggiore. Dopo la vittoria all'esordio su Treviso, ha incassato, ed è in striscia negativa aperta da tre. Il dato più preoccupante? I punti realizzati nelle ultime tre uscite,

Highlights: Scafati-Reggio Emilia 61-59

Serie A La 9a giornata su Eurosport 2 e NOVE: partite, orari e programmazione 2 ORE FA