Givova Scafati (1-5), ultima in classifica in coabitazione con l'altra neo-promossa Tezenis Verona, aumenta la profondità del roster aggiungendo Artjoms Butjankovs, ala lettone classe 1991, 206 cm per 102 kg. Butjankovs aveva iniziato la stagione in Olanda, con il Donar Groningen, ma lo scorso anno ha trascorso tre mesi da aggregato a Reggio Emilia (senza però giocare una singola partita), dove ha conosciuto Attilio Caja, coach che ha rimpiazzato l'esonerato Alessandro Rossi. La finestra FIBA di novembre si trasforma in un piccolo mercato di riparazione per le due squadre campane, frenate da momenti negativi.

Le GeVi Napoli (2-4), frenata da due sconfitte consecutive, rimpiazza l'addio di Emmitt Williams con l'inserimento dell'ala statunitense Devin Davis, nato nel 1995, 198 cm per 103 kg. Dopo un anno da rookie in G-League, Davis ha scelto di intraprendere la carriera oltreoceano giocando per tre stagioni tra Grecia (Lavrio) e Francia (Le Portel). Aveva iniziato l'annata ancora in Grecia, al Peristeri, con 7.4 punti e 4.4 rimbalzi nelle prime cinque gare di campionato.

Serie A Scafati cambia guida tecnica: via Rossi, arriva Attilio Caja 09/11/2022 ALLE 15:25

Eurosport 2 alle ore 16.00), mentre Scafati sarà impegnata nel posticipo delle 20.00 sul parquet del PalaSerradimigni contro il Banco di Sardegna Sassari. Napoli sarà in campo domenica 20 novembre al PalaBarbuto contro la Nutribullet Treviso ( gara trasmessa anche in diretta TV sualle ore 16.00), mentre Scafati sarà impegnata nel posticipo delle 20.00 sul parquet del PalaSerradimigni contro il Banco di Sardegna Sassari.

