Il pomeriggio domenicale della seconda giornata di LBA Serie A si apre con la vittoria esterna dell'EA7 Emporio Armani Milano per 75-66 contro la Givova Scafati. L'Olimpia si scuote dopo un avvio al rallentatore che la vede precipitare anche a -11 e, con un perfetto 6/6 dall'arco nel primo periodo, si lancia sul +8 al primo riposo (25-33). Milano allarga la forbice all'intervallo lungo (40-55) dando l'impressione di poter controllare l'inerzia, ma il secondo tempo vede un crollo della qualità offensiva, con soli 6 punti realizzati nell'ultimo periodo. La squadra di coach Ettore Messina si affida così alla sua qualità difensiva per tenere Scafati a distanza di sicurezza e resta nel gruppetto di testa in classifica con un record di 2-0. In doppia cifra i due big-men titolari: Brandon Davies chiude con 16 punti e 7/15 da due, mentre Nicolò Melli ne aggiunge 13 con 4/5 dal campo.

La Dolomiti Energia Trentino piega la Nutribullet Treviso con il punteggio di 66-57 e scaccia così la frustrazione per la rocambolesca sconfitta in volata subita all'esordio contro Tortona. L'Aquila controlla il ritmo nel primo tempo, arrivando all'intervallo sul +7 (33-26) e, nonostante il punteggio molto basso, riesce a conservare il gap fino alla sirena. Diego Flaccadori è l'MVP con 17 punti e 5 rimbalzi, mentre a Treviso non servono i 16 di Michal Sokolowski. La Nutribullet si arena su percentuali molto basse al tiro (43% da due e 24% dall'arco) senza dare segnali di miglioramento dopo il pesante ko interno all'esordio contro Reggio Emilia.

Il Banco di Sardegna Sassari festeggia il primo successo stagionale dilagando nella ripresa contro la neopromossa Tezenis Verona (101-79 il finale). La Dinamo vola grazie a una serata magica dall'arco (11/23, 48%) e a un'ottima fluidità offensiva che la porta ad attaccare il ferro con grande costrutto (25/41 da due, 61%). Coach Piero Bucchi ha 6 uomini in doppia cifra, guidati dal troneggiante Chinanu Onuaku, autore di 24 punti e 10 rimbalzi con 10/10 da due. Importante anche il contributo di Eimantas Bendzius (15 con 3/5 da tre) e di Jamal Jones (13+7 rimbalzi). Verona ha 15 punti da Wayne Selden, che sporca però il foglio tirando 3/10 dal campo.

La Virtus Segafredo Bologna sorride nel posticipo piegando l'Allianz Trieste in volata per 85-80 e si mantiene nel gruppetto di testa con record intonso (2-0). Nonostante l'ottimo avvio (26-17 al primo riposo), Bologna soffre il rientro degli ospiti nel terzo periodo: Trieste riesce a mettere la testa avanti toccando anche il +5 con una sfuriata di Frank Gaines (65-70) ma sono poi Belinelli, Hackett e la ritrovata durezza difensiva a permettere alla Virtus di controllare la volata finale. Nico Mannion chiude come top-scorer con 18 punti e 4 assist, mentre Marco Belinelli si dimostra ancora letale dopo la prova oscura contro l'AS Monaco in Eurolega (13 con 2/3 da tre). Per l'Allianz, alla seconda sconfitta consecutiva, non serve la grande produttività del trittico composto da Frank Bartley (22), Corey Davis (22) e Frank Gaines (20).

Scafati : Lamb 16, Thompson 6, Pinkins 12, Henry 15, Stone 5; De Laurentiis 7, Landi, Monaldi 3, Ikangi 2. N.e.: Caiazza, Morbillo. All.: Rossi.

Milano: Davies 16, Pangos 9, Tonut 5, Melli 13, Shields 5; Baron 8, Ricci 2, Biligha 5, Hall 5, Alviti 2, Voigtmann 5. N.e.: Miccoli. All.: Messina.

Trento : Conti 3, Flaccadori 17, Grazulis 8, Atkins 11, Lockett 11; Forray, Udom 5, Crawford 11. N.e.: Calamita, Dell'Anna, Zangheri, Morina. All.: Molin.

Treviso: Banks 7, Iroegbu 3, Cooke 6, Jantunen 11, Sokolowski 16; Simioni 2, Sarto, Jurkatamm 3, Sorokas 7, Faggian. N.e.: Vettori. All.: Nicola.

Sassari : Kruslin 11, Onuaku 24, Robinson 10, Bendzius 15, Raspino 4; Jones 13, Pisano 2, Dowe 10, Gandini 2, Gentile 8, Diop 2. N.e.: Chessa. All.: Bucchi.

Verona: Cappelletti 9, Johnson 6, Selden 15, Anderson 5, Smith 10; Holman 9, Ferrari, Udom 11, Casarin 5, Imbrò 9. N.e.: Rosselli. All.: Ramagli.

Bologna : Mannion 18, Mickey 7, Cordinier 12, Bako 6, Weems 6; Hackett 8, Ojeleye 7, Belinelli 13, Jaiteh 6, Camara 2. N.e.: Menalo, Ruzzier. All.: Scariolo.

Trieste: Pacher 5, Davis 22, Spencer 4, Bartley 22, Campogrande 2; Gaines 20, Bossi 3, Deangeli, Vilder 2. N.e.: Ius. All.: Legovich.

