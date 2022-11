. Dopo la serie di partite con attacchi stentati in Eurolega , l'Olimpia ritrova fluidità in vista del doppio impegno settimanale contro le turche. La quota 100 sfiorata nella vittoria su Trieste deriva dalladalla resurrezione offensiva di(al suo massimo stagionale con 18 punti) e dalla leadership sempre più viva di. Il canadese, già scheggia impazzita nel ko di venerdì a Kaunas, ispira ancora una volta l'attacco biancorosso a suon di triple uscendo dalla panchina: ne scrive, season-high anche per lui.