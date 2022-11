Riccardo Moraschini scrivesse la sua miglior prestazione dal 28 aprile 2019, serata del suo career-high da 30 punti quando ancora vestiva la canotta di Brindisi. I 23 punti con 4/4 dall'arco gli sono valsi il premio di "Best Ita" dell'8a giornata, ma, riconoscimenti a parte, sono un'iniezione di fiducia enorme per un giocatore alla ricerca delle sue sicurezze in campo. Sono bastate cinque partite dal rientro in campo dopo un anno di stop perchéscrivesse la sua miglior prestazione dal 28 aprile 2019, serata del suo career-high da 30 punti quando ancora vestiva la canotta di Brindisi. I nella partita contro Trento gli sono valsi il premio di, ma, riconoscimenti a parte, sono un'iniezione di fiducia enorme per un giocatore alla ricerca delle sue sicurezze in campo.

Lo abbiamo incontrato al termine del derby di Eurocup vinto a Brescia per una chiacchierata sul suo momento, le aspettative con la Nazionale azzurra in vista di Mondiali e Olimpiadi di Parigi 2024 e le ambizioni europee dell'Umana Reyer Venezia.

Che sensazioni ti ha lasciato la partita contro Trento? Ti aspettavi di ri-esplodere così, all'improvviso?

"Sicuramente sono state sensazioni molto, molto positive. Sento che sto crescendo partita dopo partita, sto recuperando la fiducia e sto tornando a fare quello che ho sempre fatto negli ultimi anni. È chiaro che occorre un po' di tempo, anche perché mi trovo in una squadra e in un sistema nuovi. Abbiamo 8 giocatori nuovi su 13, non ho mai giocato con loro e l'allenamento non è la partita. Sono contento della prestazione che ho fatto perché mi dà fiducia per le partite che verranno. Ma a parte la gara di domenica, sono contento perché è un periodo in cui sento di essere tornato me stesso".

Hai avuto una grossa carica emotiva sulla partita, una caratteristica che è sempre stata alla base del tuo gioco. Il momento che ti ha esaltato di più?

"La bomba del 4/4 e del nuovo +3 nel quarto periodo, arrivata dopo un loro break, mi ha dato una bella carica. Ma, in generale, ho iniziato bene la partita e da lì ho sempre continuato a fare canestro, ad avere fiducia e a fare le mie cose. I miei compagni mi hanno messo nelle condizioni di prendere tiri aperti, di attaccare, di avere palla in mano, di giocare secondo le mie caratteristiche".

A un mese dal rientro sei già tornato nel giro della Nazionale azzurra. Ti aspettavi questa fiducia o ti ha sorpreso?

"Dopo un anno fermo onestamente non mi aspettavo niente di più. Ho cercato di guadagnarmi tutto quello che sono arrivato a fare fino ad ora, di arrivare pronto il più possibile e di giocare la mia pallacanestro e le mie partite. Il fatto di essere tornato subito in Nazionale è stata una cosa molto importante. Mi mancava la maglia azzurra, sono contento di essere di nuovo parte del gruppo".

Se ti dicessi Mondiali 2023, che cosa risponderesti?

"Sono un obiettivo molto importante. Non ho mai giocato i Mondiali, purtroppo sono già sopra i 30 e quindi è naturale fare qualche pensiero in più a tutte queste competizioni bellissime. Dopo aver vissuto le Olimpiadi, purtroppo a porte chiuse, la voglia di giocarli è altissima".

E Parigi 2024...?

"Parigi 2024 è tanto avanti. Prima vorrei concentrarmi sulla situazione del Mondiale. Per noi è importante. Abbiamo fatto molto bene alle Olimpiadi di Tokyo e agli Europei, ed è importante riuscire a giocare anche un Mondiale con buoni risultati. È importante per noi, ma anche e soprattutto per il nostro movimento in generale. Abbiamo un gruppo molto bello in Nazionale e siamo riusciti a creare un entusiasmo incredibile negli ultimi due anni. Parigi 2024 rimane un bel sogno, prima affrontiamo una competizione per volta".

Hai già giocato l'Eurolega a Milano con una carica incredibile. Se ti dicessi che quest'anno Venezia vince l'Eurocup e l'anno prossimo torni a giocare in Eurolega?

"Sarebbe veramente un colpo incredibile. L'Eurolega è un qualcosa di unico e magico. L'ho vissuta anche da protagonista, ho fatto delle partite che tuttora mi porto dentro e sono notti veramente memorabili. Sarebbe bello portare Venezia in Eurolega. È un obiettivo che ci siamo posti? Sì. Penso che se giochiamo come sappiamo, abbiamo tutte le carte in regola per essere una delle squadre che possono arrivare in fondo alla competizione".

