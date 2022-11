Alla metà abbondante del terzo periodo, Treviso sembra avere in mano la partita. Napoli, leggera e distratta nella sua metacampo, concede canestri comodi in serie. E i problemi fisici di Robert Johnson, costretto alla panchina dopo un primo tempo di grande energia, tolgono a coach Buscaglia una dose abbondante di scintille necessarie per tentare la rimonta. Ma dove non arriva la garra, arriva la tattica.

La zona 2-3 cambia il volto della partita togliendo alla Nutribullet tutti i punti di riferimento trovati nei primi 25 minuti, e infonde fiducia nelle mani e nelle gambe della GeVi. L'innesco arriva da un terzo periodo spettacolare Devin Davis, già in grado di esprimersi al meglio con una splendida serata all-around da 13 punti e 8 rimbalzi. I suoi canestri, importantissimi per ricucire il gap, sono sorretti dalle sfuriate di Jordan Howard, sempre letale dalla panchina (18 punti con 3/6 dall'arco), e dal motore mai spento di JaCorey Williams, protagonista assoluto del pomeriggio con 18 punti, 7 rimbalzi e 8/10 da due. È una sua schiacciata belluina al volo, su errore di Michineau nei secondi conclusivi, a griffare la vittoria in maniera definitiva. E a permettere a Napoli di resistere all'ultimo scossone dato dalla tripla segnata con fallo da Ike Iroegbu per il -2 a 3" dalla sirena. Ed è proprio una genialata di Buscaglia, artista delle difese, a mandare in tilt l'attacco trevigiano.

JaCorey Williams schiaccia al volo il canestro della vittoria su Treviso

3-4) 2-5) scivola al penultimo posto in una zona della graduatoria molto compressa, dove una singola vittoria vale la differenza tra zona retrocessione e playoff. Inutile la miglior serata della stagione di Ike Iroegbu, chirurgico con le sue esecuzioni dal palleggio, anche contro la zona: chiuderà con 25 punti e 10/14 dal campo. In doppia cifra anche Derek Cooke (13), che non riceve però fiducia da coach Marcelo Nicola nel finale in volata, e Michal Sokolowski (13), croce e delizia in una partita in cui alterna canestri d'autore a giocate non all'altezza della sua qualità. Mentre la GeVi ( torna a muovere la classifica mettendo fine a una mini-striscia negativa di due ko consecutivi, Treviso () scivola al penultimo posto in una zona della graduatoria molto compressa, dove una singola vittoria vale la differenza tra zona retrocessione e playoff. Inutile la miglior serata della stagione di, chirurgico con le sue esecuzioni dal palleggio, anche contro la zona: chiuderà con. In doppia cifra anche(13), che non riceve però fiducia da coach Marcelo Nicola nel finale in volata, e(13), croce e delizia in una partita in cui alterna canestri d'autore a giocate non all'altezza della sua qualità.

Derek Cooke fa tremare il ferro di Napoli con un alley-oop pazzesco!

GeVi Napoli Basket-NutriBullet Treviso Basket 84-82

Napoli : Michineau 7, Williams 18, Johnson 12, Stewart 10, Zanotti 2; Zerini, Davis 13, Uglietti 4, Howard 18. N.e.: Dellosto, Matera, Grassi. All.: Buscaglia.

: Michineau 7, Williams 18, Johnson 12, Stewart 10, Zanotti 2; Zerini, Davis 13, Uglietti 4, Howard 18. N.e.: Dellosto, Matera, Grassi. All.: Buscaglia. Treviso: Iroegbu 25, Cooke 13, Jantunen 8, Sokolowski 13, Jurkatamm 2; Banks 6, Zanelli 2, Sorokas 7, Faggian 2, Simioni 4. N.e.: Vettori, Sarto. All.: Nicola.

