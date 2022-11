Basket

Basket, Serie A - "Not in my house": Momo Diouf cancella Taylor Lynn Smith con la stoppatona

BASKET, SERIE A - Giocata devastante, non solo per qualità atletiche e timing nel salto, di Momo Diouf. Il lungo biancorosso cancella così Taylor Lynn Smith durante l'anticipo del 7° turno tra UNAHOTELS Reggio Emilia e Tezenis Verona. "Not in my house!": chiaro, semplice, efficace.

00:00:16, 20 minuti fa