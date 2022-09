Naz Mitrou-Long e la Germani Brescia non si ritroveranno due settimane di stop per un problema di natura muscolare alla coscia destra sofferto nella semifinale di Supercoppa e lanon si ritroveranno all'esordio in campionato domenica 2 ottobre . L'Olimpia ha comunicato che il playmaker canadese dovrà osservare almenoperalla coscia destra sofferto nella semifinale di Supercoppa persa mercoledì sera contro la Virtus Segafredo Bologna

Mitrou-Long non ha vissuto un debutto in biancorosso particolarmente brillante, con soli 2 punti realizzati in 30 minuti e un triste 0/9 dal campo. Milano dovrebbe comunque ritrovare Kevin Pangos, tenuto a riposo in via precauzionale negli ultimi giorni per un affaticamento muscolare emerso durante la pre-season.

Ad

NOVE ed Eurosport 2, mentre sarà disponibile in LIVE-Streaming su La partita tra Milano e Brescia, big-match della prima giornata di campionato, sarà trasmesso in diretta TV sued, mentre sarà disponibile in LIVE-Streaming su discovery+ ed Eurosport Player.

Serie A 📝 Guida al campionato: favorite, outsider, top-player, azzurri da seguire UN' ORA FA

Supercoppa, la Virtus batte Sassari: il meglio della finale in 120"

Serie A 📝 Guida al campionato: favorite, outsider, top-player, azzurri da seguire UN' ORA FA