Timothé Luwawu-Cabarrot è un nuovo giocatore dell'EA7 Emporio Armani Milano, sbarcato in biancorosso dopo 6 stagioni trascorse in NBA. L'ala francese, classe 1995, 201 cm per 98 kg, era free-agent dopo la pre-season disputata con i Phoenix Suns, ma è un profilo di alto livello per il basket europeo. Atletico, buon difensore e bidimensionale in attacco, con qualità per colpire dall'arco e mettere palla a terra, ha le caratteristiche per adattarsi al sistema di coach Ettore Messina, alla disperata ricerca di un elemento di sostanza sul perimetro. Preannunciato nella giornata di ieri , venerdì 18 novembre, ufficializzato oggi.è un nuovo giocatore dell', sbarcato in biancorosso dopo 6 stagioni trascorse in NBA. L'ala francese, classe 1995, 201 cm per 98 kg, era free-agent dopo la pre-season disputata con i Phoenix Suns, ma è un profilo di alto livello per il basket europeo., con qualità per colpire dall'arco e mettere palla a terra, ha le caratteristiche per adattarsi al sistema di coach Ettore Messina, alla disperata ricerca di un elemento di sostanza sul perimetro.

"Sono molto felice di tornare a giocare in Europa e di poterlo fare a Milano, in questa società – le sue prime parole da giocatore biancorosso -. Sono estremamente entusiasta dell’opportunità di aiutare la squadra a inseguire gli obiettivi che si è prefissata e a vincere il maggior numero di partite possibile. Non vedo l’ora di incontrare tutti i tifosi e cominciare".

Ad

Eurolega Milano combatte e difende ma non segna: ko a Kaunas 71-62 15 ORE FA

7.8 punti e 2.7 rimbalzi di media con il 38.8% da tre. Complessivamente ha giocato 328 gare in NBA (più 15 di playoff), con 5.9 punti e il 33.5% dall'arco. Membro della nazionale francese, ha vinto l'argento alle Olimpiadi di Tokyo realizzando 13 punti TLC, soprannome derivato dalle sue iniziali, è stato scelto al draft del 2016 dai Philadelphia 76ers con la numero 24. Dopo due anni con i Sixers ha proseguito la carriera NBA a Oklahoma City, Chicago, Brooklyn e Atlanta. Nella sua miglior stagione (2019-20 con i Nets) ha tenuto. Complessivamente ha giocato(più 15 di playoff), con 5.9 punti e il 33.5% dall'arco. Membro della nazionale francese, ha vintorealizzando 13 punti nella vittoria sull'Italia nei quarti di finale

Trieste nella settima giornata di LBA Serie A. Luwawu-Cabarrot potrebbe essere disponibile per il doppio impegno di Coppa della prossima settimana, quando l'Olimpia affronterà al Forum le due turche, Anadolu Efes (martedì 22) e Fenerbahçe Istanbul (giovedì 24). Dopo la sconfitta di Kaunas in Eurolega , Milano tornerà in campo domenica sfidandonella settima giornata di LBA Serie A. Luwawu-Cabarrot potrebbe essere disponibile per il doppio impegno di Coppa della prossima settimana, quando l'Olimpia affronterà al Forum le due turche,(martedì 22) e(giovedì 24).

Eurolega A Milano suona l'allarme, serve la filosofia Efes delle partenze lente 44 MINUTI FA