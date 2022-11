Tezenis Verona, già da un paio di settimane alla ricerca di un americano di spessore per rimpiazzare Wayne Selden, fuggito dopo due sole partite. La neopromossa, invischiata in Jamarr Sanders, rimasto free-agent dopo la separazione estiva dalla Bertram Tortona. Giocatore esperto, fisico, poliedrico e tuttofare, Sanders è reduce da una stagione in cui ha tenuto 10.5 punti e 3.2 rimbalzi di media con il 47.5% da tre. Il primo mese di campionato è in archivio, e iniziano già i primi movimenti di mercato. La prima squadra a correre ai ripari è la, già da un paio di settimane alla ricerca di un americano di spessore per rimpiazzare, fuggito dopo due sole partite. La neopromossa, invischiata in una serie negativa di quattro sconfitte consecutive , ha scelto l'usato sicuro con, rimasto free-agent dopo la separazione estiva dalla Bertram Tortona. Giocatore esperto, fisico, poliedrico e tuttofare, Sanders è reduce da una stagione in cui ha tenuto 10.5 punti e 3.2 rimbalzi di media con il 47.5% da tre.

Ad

Anche la Carpegna Prosciutto Pesaro corre ai ripari per assorbire l'infortunio di Matteo Tambone, fermo per la frattura del polso destro. Il profilo scelto è quello di Jon-Axel Gudmundsson, esterno islandese arrivato con un contratto a gettone, lungo tre mesi. Gudmundsson, che stava giocando in patria con il Grindavik, squadra della sua città natale, si è liberato grazie a una clausola nell'accordo che gli permetteva di lasciare il club in caso di chiamata da uno dei principali campionati europei. È una vecchia conoscenza della Serie A, visto lo scorso anno per 16 partite con la canotta della Fortitudo Kigili Bologna. L'islandese ha però faticato a integrarsi, chiudendo con soli 3.5 punti e 2.3 assist di media con il 27.3% da due e il 24.2% dall'arco.

Serie A Milano si riscatta contro Verona, ok Reggio Emilia, Trieste e Varese IERI ALLE 21:30

Highlights: Milano-Verona 78-54

Serie A Venezia si riscatta a Trieste, Tortona respinge Pesaro e resta imbattuta 15/10/2022 ALLE 21:01