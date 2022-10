Basket

Basket, Serie A: Teodosic inganna tutti e firma l'assist per Kyle Weems

BASKET, SERIE A - Quando Milos Teodosic ha la palla in mano, può sempre succedere di tutto: come attendersi una palla per il taglio di Mannion e invece a sorpresa trova Weems in angolo per il jumper.

00:00:11, 18 minuti fa