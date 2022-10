Due anni di binomio Milano/Bologna. Ne inizia un altro con entrambe le big in Eurolega per la prima volta dopo 14 anni. Un periodo lunghissimo in termini sportivi, che ha portato le partecipanti al massimo torneo internazionale ad alzare il livello in maniera esponenziale rispetto alla concorrenza local. E ora, chi può incarnare la figura del terzo incomodo in Serie A?

è Tortona l'outsider più temibile e pericolosa. Venezia, nonostante ma per gioco e amalgama. Ora è la Bertram a svettare in testa alla classifica, ancora imbattuta dopo cinque giornate. È record societario sia per la posizione in graduatoria, mai tenuta da una squadra che si è affacciata in Serie A soltanto l'anno scorso, sia per striscia di successi più lunga della storia, in grado di eclissare le quattro vittorie consecutive infilate al debutto assoluto nella fase a gironi della Supercoppa 2021. Soltanto la Virtus Bologna, finora, tiene il passo dei Leoni. Il big-match di domenica pomeriggio ha emanato il primo verdetto . Al termine del primo mese di regular-season,. Venezia, nonostante la vittoria di due settimane fa sull'Olimpia , è ancora un passo indietro. Non tanto per qualità del roster,. Ora è la Bertram a svettare in testa alla classifica,. È record societario sia per la posizione in graduatoria, mai tenuta da una squadra che si è affacciata in Serie A soltanto l'anno scorso, sia per striscia di successi più lunga della storia, in grado di eclissare le quattro vittorie consecutive infilate al debutto assoluto nella fase a gironi della Supercoppa 2021. Soltanto la Virtus Bologna, finora, tiene il passo dei Leoni.

I giocatori della Bertram Derthona Tortona festeggiano il successo sull'Umana Reyer Venezia, LBA Serie A 2022-23 Credit Foto Ciamillo-Castoria

Corale, precisa e lucida: la nuova Tortona è una realtà consolidata

"Corale, precisa e lucida". Tortona dà questa descrizione di sé "squadra rivelazione" dello scorso anno, in grado di raggiungere, da marticola, i quarti in Supercoppa, la finale in Coppa Italia e la semifinale nei playoff-scudetto, Tortona ha scelto di muoversi nel solco di una continuità controllata. Migliorare sì, ma senza eccedere con l'innalzamento dell'asticella, per non rischiare una pericolosa implosione. Il mercato ha puntellato il roster, cercando di limare gli aspetti più critici della scorsa stagione. Ma l'obiettivo è rimasto stabile e concreto: consolidarsi in Italia, trasformarsi in una vera realtà nazionale, e rimandare al prossimo anno le ambizioni europee, quando sarà ultimata la nuova Cittadella dello Sport. Tortona dà questa descrizione di sé sulla sua pagina ufficiale festeggiando il quarto successo consecutivo sulla Reyer, una serie aperta nei quarti di finale degli scorsi playoff in quella che è ormai diventata, a tutti gli effetti, una grande classica del nostro campionato. Tre aggettivi chiari che riassumono alla perfezione quanto costruito a partire dal mercato estivo. Archiviato il riconoscimento formale didello scorso anno, in grado di raggiungere, da marticola, i quarti in Supercoppa, la finale in Coppa Italia e la semifinale nei playoff-scudetto, Tortona ha scelto di muoversi nel solco di. Migliorare sì, ma senza eccedere con l'innalzamento dell'asticella, per non rischiare una pericolosa implosione., cercando di limare gli aspetti più critici della scorsa stagione. Ma l'obiettivo è rimasto stabile e concreto:, trasformarsi in una vera realtà nazionale, e, quando sarà ultimata la nuova Cittadella dello Sport.

"Corale". Tortona ha piegato Venezia utilizzando una rotazione ampia a dieci uomini, andati tutti a referto. Le seconde linee hanno avuto spazio, responsabilità e minuti. Anche all'interno di una partita cruciale e attraverso momenti decisivi. Il meno utilizzato, Riccardo Tavernelli, ha comunque registrato 13 minuti di azione. Il coinvolgimento del gruppo è sempre stato un punto-cardine del sistema di coach Marco Ramondino, attento al lato gestionale del roster. Anche nella scorsa stagione, quando erano frequenti gli assetti con 4/5 giocatori reduci dalla promozione dalla LegaDue. Oggi, Tortona è una squadra più profonda e completa in ogni reparto, anche senza la scommessa Leonardo Okeke, strappato a pochi giorni dal via del campionato. La batteria azzurra è solida, competitiva e completa.

Leo Candi, Bertram Yachts Derthona Tortona, LBA Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

"Precisa". 58% da due. 40% da tre. 85% in lunetta. Cifre di assoluta eccellenza offensiva. Anche senza il massiccio ricorso al tiro pesante, come succedeva spesso nella scorsa stagione, quando Tortona, seppur performante, si distingueva per essere una delle squadre più perimetrali del campionato. La Bertram ha sfilacciato uno dei sistemi difensivi più solidi della Serie A, lo stesso in grado di tenere l'Olimpia a soli 69 punti segnati meno di dieci giorni fa. E anche la zona 3-2, l'arma tattica privilegiata con cui la Reyer ha sempre messo in difficoltà le sue avversarie, si è rivelata di scarsissima efficacia. Tortona ha trovato un nuovo leader offensivo super-carismatico in Semaj Christon, pronto per diventare un crack del nostro campionato. E sta finalmente riuscendo a coinvolgere il corpo di Leon Radosevic, in doppia cifra per la seconda volta consecutiva dopo gli inizi balbettanti. L'ampliamento delle opzioni offensive permette alla squadra di superare la spiccata dipendenza della scorsa stagione dalla coppia Macura-Daum, troppo leggibile, sul lungo periodo, dai sistemi difensivi avversari.

"Lucida". Il 5-0 di inizio campionato nasconde, in realtà, andamenti altalenanti e schizofrenici all'interno delle stesse partite. Tortona ha piazzato e sofferto parziali molto consistenti, orchestrando recuperi impronosticabili al fianco di rocamboleschi rischi di rimonta subita. Contro Venezia è scivolata dal +17 al +4 nel giro di cinque minuti, crollando da una situazione di totale controllo a una di allarme generale. Ma nel momento più duro e critico, ha saputo reagire con calma olimpica e, appunto, lucidità. Senza affanno, senza timore, ma con la consapevolezza di una squadra pronta, scafata e solida. Lo ha fatto anche con il secondo quintetto in campo, confermando quei miglioramenti nella qualità diffusa analizzati in precedenza.

