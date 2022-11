JP Macura ha rimesso la mano in forno, uscendo dallo shooting-slump che gli ha tarpato le ali in questa prima parte di stagione. Dopo un primo tempo silente, disperso nelle difficoltà che ne hanno stemperato l'aura dopo l'eccellente campionato da rookie in Italia, l'ex-Cavs apre il fuoco nel quarto periodo, e riaccende a suon di triple l'attacco stitico della sua Bertram. Finirà a quota 16 punti, top-scorer dei suoi con il suo massimo in stagione, 4/9 dall'arco e un paio di stilettate letali per tenere Tortona a contatto nella volata infuocata che decide una partita vissuta sempre sul filo dell'equilibrio. L'ultima zampata porta invece la firma di Luca Severini (9 punti), gelido nell'infilare la bomba del sorpasso a 40" dalla sirena.

Tortona si rimette in marcia consolidando il terzo posto in classifica (record 6-2) dopo la mini-striscia di due ko esterni consecutivi che le avevano tolto il primato tenuto nelle prime cinque giornate. Lo fa senza Tyler Cain, ancora infortunato, e lottando contro difficoltà enormi per scardinare la zona 2-3 proposta a ripetizione da coach Buscaglia, in difficoltà nel back-court per l'assenza di Robert Johnson (caviglia). Tortona chiuderà con 9/32 da tre (28%), alzando le percentuali soltanto nel finale. Quando la palla scotta e i canestri contano doppio. Nel mezzo, positiva anche la prova di Demonte Harper, finalmente coinvolto anche nella metacampo offensiva con 12 punti, 10 dei quali in un terzo periodo da maestro, e di Mike Daum, in odore di doppia-doppia con 9 punti e ben 16 rimbalzi, uno in meno del suo massimo in carriera in LBA Serie A.

Napoli si arena in volata su due errori in lunetta di JaCorey Williams e da una forzatura di Jordan Howard sull'ultimo possesso, quando la GeVi, superata da Severini, si ritrova comunque la palla in mano per vincere a 11" dalla sirena. Sfortuna vuole che siano entrambi i migliori per la formazione ospite, e anche i più legittimati a prendersi le responsabilità decisive. JaCorey Williams è top-scorer del match con 18 punti, frutto di una lunga serie di giocate di energia attorno al ferro. Mentre Jordan Howard ne produce 17 con 4 assist in uscita dalla panchina, fornendo scintille fondamentali per allungare le rotazioni di coach Buscaglia. Più in ombra Devin Davis, in calo rispetto al debutto brillante della scorsa settimana, mentre David Michineau, dopo un inizio a spron battuto, si perde nel corso della partita raccogliendo soltanto due punti nei tre quarti conclusivi.

Bertram Yachts Derthona Tortona - GeVi Napoli 74-73

Tortona : Christon 8, Harper 12, Daum 9, Radosevic 6, Macura 16; Candi 5, Filloy 9, Severini 9. N.e.: Filoni, Tavernelli, Mortellaro, Errica. All.: Ramondino.

: Christon 8, Harper 12, Daum 9, Radosevic 6, Macura 16; Candi 5, Filloy 9, Severini 9. N.e.: Filoni, Tavernelli, Mortellaro, Errica. All.: Ramondino. Napoli: Michineau 9, Uglietti 8, Williams 18, Stewart 6, Davis 4; Zerini 4, Howard 17, Dellosto, Zanotti 7. N.e.: Grassi, Sinagra. All.: Buscaglia.

