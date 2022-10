Unahotels Reggio Emilia che torna nella sua casa, il PalaBigi, dopo 2 anni e 9 mesi di assenza (988 giorni per la precisione) ma perde in volata 63-59 contro la Bertram Yachts Tortona nella seconda giornata di Serie A. Per i piemontesi è il secondo successo in fila dopo quello all'esordio contro Trento mentre per Reggio è il primo ko stagionale dopo la vittoria al debutto a Treviso Tyler Cain per il 61-59 dopo che Tortona aveva condotto per larghi tratti, toccando anche il +20 sul 30-10. Niente festa per lache torna nella sua casa, il PalaBigi, dopo 2 anni e 9 mesi di assenza (988 giorni per la precisione) ma perde in volatacontro lanella seconda giornata di Serie A. Per i piemontesi è il secondo successo in fila dopo quello all'esordio contro Trento mentre perè il primo ko stagionale dopo la vittoria al debutto a Treviso e quella in Champions League sul campo di Bonn . Determinante un canestro a rimbalzo offensivo diper il 61-59 dopo che Tortona aveva condotto per larghi tratti, toccando anche il +20 sul 30-10.

Proprio Cain chiude con 11 punti e 8 rimbalzi, i migliori marcatori sono invece Christon, 17 con 5 rimbalzi, 5 assist e i liberi che sigillano il risultato, e JP Macura, 13 punti all'esordio in campionato. In casa Unahotels non basta una grande rimonta e la spinta del proprio pubblico: la nota lieta è il ritorno di Olisevicius che chiude con 15 punti e 5 rimbalzi, bene anche Hopkins, 11 con 12 rimbalzi, mentre Cinciarini smazza 10 assist ma segna solo 2 punti con 1 su 12 al tiro. Reggio in apprensione per Michele Vitali che firma 7 punti ma esce prima dell'intervallo per un problema alla caviglia.

Macura come Lupin, rubata e canestro in contropiede

La partita vede una partenza lanciata di Tortona che vola sul 16-2 coi canestri di Christon e un bollente Macura, e poi va al primo riposo avanti 25-10 con un nel taglio di Severini. Nonostante la spinta del pubblico Reggio Emilia fatica ad entrare in gara, forse patisce la tensione, sbaglia tiri in serie e tocca il -20 sul 30-10. A dare la scossa sono Diouf, Vitali e Olisevicius, la Unahotels risale la china e all'intervallo è 30-37 grazie alla tripla di Vitali, poi infortunatosi, e a un libero del lituano, al debutto dopo svariati mesi di stop per un intervento a entrambi i tendini d'Achille.

Nella ripresa Reggio ruggisce, Anim, Robertson e Reuvers riducono lo scarto fino al -1 sul 38-39, ma la Bertram Yachts si rianima e rimane a +4 al 30' grazie ai lampi di Christon, Harper e Severini. Nel quarto periodo però la Unahotels completa la rimonta, Diouf mette 4 punti per il 57-57, e poi è Reuvers a dare il primo vantaggio ai suoi sul 59-57. Tutto fa pensare che la squadra di Menetti possa scappare, invece Tortona pareggia con Severini, poi Cain segna a rimbalzo il 61-59. Da lì nessuno trova più la via del canestro e gli ospiti chiudono il discorso con due liberi di Christon.

Michele Vitali mette la tripla di tabella e poi si fa male

UNAHOTELS REGGIO EMILIA - BERTRAM YACHTS TORTONA 59-63

Reggio Emilia: Robertson 4, Funderburk, Anim 4, Reuvers 8, Hopkins 11, Cipolla, M. Vitali 7, Stefanini, Cinciarini 2, Olisevicius 15, Diouf 8, Belloni ne. All. Menetti.

