grande outsider o "terzo incomodo" per incrinare il binomio Virtus-Olimpia che ha monopolizzato le ultime due stagioni. Ed, eccezion fatta per il ko rocambolesco in volata a Pesaro, le aspettative stanno coincidendo con quanto espresso anche dal campo. La Reyer sgambetta Milano nel big-match domenicale della 4a giornata e si infila Perché Venezia vince con merito. Imbriglia con la difesa un'Olimpia affaticata dal doppio turno esterno di coppa e azzoppata dalle assenze di due grandi terminali suon di triple quella che, dall'arrivo di coach Ettore Messina, è sempre stata la difesa più attenta, accorta e fisica della Serie A. Mentre Tortona allunga, imbattuta, in testa alla classifica, anche Venezia si candida comeper incrinare il binomio Virtus-Olimpia che ha monopolizzato le ultime due stagioni. Ed, eccezion fatta per il ko rocambolesco in volata a Pesaro, le aspettative stanno coincidendo con quanto espresso anche dal campo. La Reyer sgambetta Milano nel big-match domenicale della 4a giornata e si infila nel gruppetto di testa , dimostrando come la qualità di base delle due squadre partecipanti all'Eurolega possa fungere da volano per alzare il livello dell'intero campionato.. Imbriglia conun'Olimpia affaticata dal doppio turno esterno di coppa e azzoppata dalle assenze di due grandi terminali come Shavon Shields e Naz Mitrou-Long. E stana aquella che, dall'arrivo di coach Ettore Messina, è sempre stata la difesa più attenta, accorta e fisica della Serie A.

La vera Olimpia si vede per poco più di mezzo quarto. Quando, con un approccio vivace e aggressivo, in controtendenza con quelli delle ultime uscite, sembra poter controllare il ritmo balzando sul +10 (6-16). Ma la nuova Reyer ha una strutturazione, una durezza e, soprattutto, un'esperienza diffusa da non permetterle scivoloni dolorosi. La regia, quest'anno, è solidissima, da Eurolega. Jayson Granger unisce alla classica figura di generale quella del grande realizzatore. È una furia. 18 punti, 3/4 da due, 4/5 da tre, con un canestro più difficile, letale e importante dall'altro. Dalla panchina si alza Marco Spissu. Un altro che azzanna la partita con fame e grinta. Finirà a quota 13, con una serie di giocate da vero campione nel terzo periodo, buone per griffare l'allungo che si rivelerà poi decisivo.

Ad

Coach Ettore Messina concede un turno di riposo a Kyle Hines dopo la doppia fatica europea, e la Reyer è pronta ad allungare le mani anche in vernice. Lo fa con l'esperienza millenaria di Mitchell Watt (10 punti), con il corpaccione di Amedeo Tessitori, poco preciso al tiro ma ficcante per la difesa avversaria (5 punti, 2/7 dal campo) e, soprattutto, con la furia dell'ex. La serata del grande ritorno di Riccardo Moraschini dopo l'anno di squalifica per doping si trasforma in quella da scrivere nel libro delle memorie per Jeff Brooks. Doppia-doppia da 13 punti e 10 rimbalzi, 27 di valutazione, cinico al tiro e pronto a sfruttare ogni singola azione per prendersi la rivincita dopo un'ultima stagione oscura in biancorosso.

Eurolega L'Eurolega anticipa Milano-Virtus, niente concomitanza con Italia-Spagna IERI ALLE 14:09

una raffica di triple (12/28, 43% di squadra) a cavallo dei due periodi finali, Milano perde coesione e ritmo, incapace di trovare un go-to-guy cui affidarsi nel momento del bisogno. Kevin Pangos rallenta dopo un buon primo tempo (9 punti ma 2/7 al tiro). Devon Hall prosegue nelle difficoltà offensive già accusate in Eurolega (2 punti, 0/4). Gigi Datome, alla sua prima partita in stagione, ha ancora bisogno di rodare muscoli e meccanismi. Billy Baron, ben marcato nella ripresa, non trova sbocchi per caricare la sua catapulta infernale dall'arco (11 punti, 2/5 da tre). E Nik Melli (5+7 rimbalzi) sembra bisognoso di tirare il fiato Brandon Davies (13) e Stefano Tonut (10 con 3/8 nella sua prima serata al Taliercio da avversario) prova a tenere accesa la speranza di rimonta, ma è troppo flebile per una squadra imprecisa e poco lucida. È difficile entrare in area, ben difesa dalla Reyer anche con la classica zona 3-2 (14/32, 44% da due), e il tiro dall'arco, arma primaria dell'Olimpia anche in campionato, dà scarsi frutti (soltanto 8/27, meno del 30%). Mentre la Reyer spacca la partita con, 43% di squadra) a cavallo dei due periodi finali,, incapace di trovare un go-to-guy cui affidarsi nel momento del bisogno.rallenta dopo un buon primo tempo (9 punti ma 2/7 al tiro).prosegue nelle difficoltà offensive già accusate in Eurolega (2 punti, 0/4)., alla sua prima partita in stagione, ha ancora bisogno di rodare muscoli e meccanismi., ben marcato nella ripresa, non trova sbocchi per caricare la sua catapulta infernale dall'arco (11 punti, 2/5 da tre). E(5+7 rimbalzi) sembra bisognoso di tirare il fiato dopo i due super-sforzi profusi nelle trasferte di Belgrado e Monaco . Una fiammata di(13) e(10 con 3/8 nella sua prima serata al Taliercio da avversario) prova a tenere accesa la speranza di rimonta, ma è troppo flebile per. È difficile entrare in area, ben difesa dalla Reyer anche con la classica zona 3-2 (14/32, 44% da due), e il tiro dall'arco, arma primaria dell'Olimpia anche in campionato, dà scarsi frutti (soltanto, meno del 30%).

Entrambe torneranno in campo già in settimana. Venezia affronterà la trasferta rumena di Cluj martedì 25 ottobre, a caccia del primo successo in Eurocup dopo i due ko iniziali. Milano volerà invece a Barcellona per la terza partita esterna consecutiva, venerdì 28.

Umana Reyer Venezia - EA7 Emporio Armani Milano 77-69

Venezia : Freeman 11, Moraschini, Granger 18, Willis 5, Watt 10; Spissu 13, Bramos 2, De Nicolao, Brooks 13, Tessitori 5. N.e.: Chillo, Sima. All.: De Raffaele.

: Freeman 11, Moraschini, Granger 18, Willis 5, Watt 10; Spissu 13, Bramos 2, De Nicolao, Brooks 13, Tessitori 5. N.e.: Chillo, Sima. All.: De Raffaele. Milano: Davies 13, Thomas 9, Pangos 9, Tonut 10, Melli 5; Baron 11, Ricci 3, Biligha 2, Hall 2, Datome, Voigtmann 5. N.e.: Alviti. All.: Messina.

Eurolega Milano, altra tegola: Shavon Shields out per due mesi IERI ALLE 09:15