Quinta vittoria consecutiva e terzo posto mantenuto con Tortona, al diretto inseguimento di Virtus e Milano. La Openjobmetis Varese si conferma squadra rivelazione di questo inizio stagionale, sempre più in fiducia e terzo posto mantenuto con Tortona, al diretto inseguimento di Virtus e Milano. Lasi confermadi questo inizio stagionale, sempre più in fiducia nel sistema offensivo ad altissimo ritmo disegnato da coach Matt Brase. Accettare di giocare sullo stesso passo dei biancorossi è letale. Verona ci prova, resta a lungo in scia nonostante lunghi momenti di pura sparatoria su entrambi i lati, ma non ha le caratteristiche, l'abitudine e il personale adatto per reggere sul lungo periodo.

Varese spacca la partita balzando sul +13 nelle fasi iniziali del quarto periodo e resiste poi al furioso tentativo di rimonta dei padroni di casa, rientrati fino al -4 a poco più di un minuto dalla fine ma incapaci di mantenere la lucidità necessaria nei momenti cruciali. Un paio di errori banali di Karvel Anderson (violazione di passi) e Taylor Smith (fallo in attacco per blocco illegale) permettono a Varese di controllare i nervi in volata e chiudere i conti con i tiri liberi di Markel Brown.

Il sistema di coach Brase gira alla perfezione contro un'avversaria leggera e porosa nella metacampo difensiva. Varese corre e gioca con un'intensità pazzesca e mantiene percentuali ottime nel tiro pesante, sempre super-sfruttato con il 14/33 finale (42%). E con questi numeri è difficile riuscire a opporre un muro all'impeto biancorosso. La Openjobmetis manda sette giocatori in doppia cifra guidati dalla serata brillante di Tomas Woldetensae, al massimo in stagione con 19 punti e 5/8 dall'arco. Decisivi anche Jaron Johnson, solidissimo e versatile con 16 punti e 8 rimbalzi, e gli ottimi impatti della panchina di Justin Reyes (13 punti, devastante nel primo tempo) e Willie Caruso (10 con 4/6 da due), esploso in una ripresa di altissimo livello.

19 palle perse e dall'efficacia relativa nel tiro da fuori (solo 7/23, 30%). Karvel Anderson firma il suo season-high con 26 punti in una serata di enormi responsabilità offensive, ottima spalla per il miglior Alessandro Cappelletti mai visto finora (20 punti, suo career-high in LBA, con 8 assist). Concreto anche Taylor Smith, quasi in doppia-doppia con 15 punti e 9 rimbalzi (4 offensivi), mentre il neo-acquisto Giordano Bortolani, a soli 5 punti con 1/6 al tiro. Servirà qualche giorno perché possa inserirsi e trovare il suo nuovo ruolo nel gruppo di coach Ramagli. Verona vede invece spegnersi l'entusiasmo derivato dalla vittoria dello scorso weekend a Reggio Emilia, affossata dallee dall'efficacia relativa nel tiro da fuori (solo).firma il suo season-high conin una serata di enormi responsabilità offensive, ottima spalla per il migliormai visto finora (, suo career-high in LBA, con). Concreto anche, quasi in doppia-doppia con 15 punti e 9 rimbalzi (4 offensivi), mentre il neo-acquisto debuttante dopo il divorzio da Manresa , si ferma. Servirà qualche giorno perché possa inserirsi e trovare il suo nuovo ruolo nel gruppo di coach Ramagli.

TEZENIS VERONA - OPENJOBMETIS VARESE 91-98

Verona : Cappelletti 20, Johnson 8, Anderson 26, Sanders 2, Smith 15; Holman 8, Casarin 7, Bortolani 5, Candussi, Udom. N.e.: Rosselli, Ferrari. All.: Ramagli.

: Cappelletti 20, Johnson 8, Anderson 26, Sanders 2, Smith 15; Holman 8, Casarin 7, Bortolani 5, Candussi, Udom. N.e.: Rosselli, Ferrari. All.: Ramagli. Varese: Ross 10, Woldetensae 19, Brown 13, Owens 11, Johnson 16; De Nicolao, Reyes 13, Librizzi, Ferrero 6, Caruso 10. N.e.: Virginio. All.: Brase.

