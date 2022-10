Basket

Basket, Serie A: Venezia sgambetta Milano nel big-match 77-69: gli highlights in 120"

BASKET, SERIE A - L'Umana Reyer Venezia piazza il primo acuto della stagione sgambettando l'EA7 Emporio Armani Milano nel big-match della 4a giornata. Gli orogranata infliggono all'Olimpia il primo ko in campionato per 77-69, grazie a una serata scintillante nel tiro da fuori (12/28) e a una difesa soffocante negli ultimi tre periodi. Jeff Brooks, ex di serata, è MVP con 13 punti e 10 rimbalzi.

00:02:05, 27 minuti fa