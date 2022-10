della rivincita e della verità: qual è il vero potenziale della nuova squadra di coach Walter De Raffaele? Partita sulla carta come terza forza del campionato e potenziale contender in Eurocup, l'Umana Reyer Venezia si ritrova a riflettere su una settimana di scottature pesanti. Due ko in volata, entrambi per un solo punto, incassati a Pesaro e Ulm . Il match dell'Allianz Dome non può che trasformarsi in quello: qual è il vero potenziale della nuova squadra di coach Walter De Raffaele?

La partita di Trieste dipinge un ritratto felice. Venezia vince con autorità: approccia la serata in maniera famelica, apre rapidamente un gap in doppia cifra ampia di vantaggio, lo gestisce e lo rintuzza respingendo i tentativi commoventi di rimonta triestina nella ripresa. Il sistema offensivo sprizza scintille, esprimendo un gioco di livello qualitativo, con costruzione di conclusioni ad alta percentuale dall'arco (15/29, 52% di squadra). La Reyer guida con il pilota automatico finché tocca il +22 (35-57) in avvio di ripresa, poi, di fronte al calo fisiologico di concentrazione che permette a Trieste di riavvicinarsi fino al -9, risponde con la difesa 3-2 (sua arma tattica classica per eccellenza), la profondità della panchina e la qualità ed esperienza dei suoi veterani.

Ad

Mitchell Watt banchetta in un'area mal presidiata dallo spaesato Skylar Spencer. Il suo impatto sulla partita è totale. 17 punti, 8/10 da due, 7 rimbalzi e una serie di pennellate mancine da applausi. Al suo fianco, Derek Willis impazza facendo esplodere la sua bidimensionalità: 16 punti, 7/10 al tiro, già in doppia cifra al termine di un primo quarto che lancia Venezia su un comodo +14 (15-29). La panchina sguinzaglia la miglior versione possibile di Andrea De Nicolao, in grande ripresa dopo le prime due uscite sottotono: 14 punti in 20 minuti, 3/4 da tre, e una serie di giocate d'autore per riallargare la forbice nelle battute finali del terzo periodo, quando Trieste rosicchia il gap portandolo in singola cifra per un battito di ciglia. Il finale è preda dei grandi veterani. Jayson Granger gestisce e segna con cinismo, respingendo l'ultima fiammata dei padroni di casa (11 punti, 6 assist). E Michael Bramos non sbaglia un colpo: 13 punti, 3/4 dall'arco, e l'impressione generale di essere quasi ringiovanito nonostante il lunghissimo stop dello scorso anno.

EuroCup Venezia bruciata a Ulm, Brescia crolla nel finale a Badalona 11/10/2022 ALLE 21:29

Mentre Venezia si riaffaccia al quarto posto agganciando Pesaro (2-1), Trieste resta in solitaria sul fondo della graduatoria (0-3) lanciando segnali allarmanti. La squadra è leggera, inesperta e poco competitiva. Il gioco latente, affidato per larghi tratti a improvvisazioni personali e alla pura reazione di orgoglio, rabbia e nervi che compatta i giocatori dopo il -21 dell'intervallo lungo. Corey Davis, tra i pochi reduci dello scorso anno, è il più propositivo (13+6 assist). Dalla panchina arriva un solido aiuto da Giovanni Vildera (13 punti in 15 minuti), determinante per tenere viva la squadra nel primo tempo. Ma il resto del gruppo fatica. Frank Gaines segna 14 punti con 4 palle perse e la sensazione di agire spesso fuori dal coro. AJ Pacher (13+8 rimbalzi) aggiusta le cifre soltanto a risultato acquisito. Frank Bartley (6+5 assist ma 3/13 dal campo) mostra una preoccupante scarsa lucidità nelle letture che cozza con la grande armatura fisica a disposizione.

Allianz Pallacanestro Trieste-Umana Reyer Venezia 78-95

Trieste : Davis 13, Bartley 6, Campogrande 3, Pacher 13, Spencer 8; Gaines 14, Bossi 4, Deangeli 4, Vildera 13. N.e.: Ius. All.: Legovich.

: Davis 13, Bartley 6, Campogrande 3, Pacher 13, Spencer 8; Gaines 14, Bossi 4, Deangeli 4, Vildera 13. N.e.: Ius. All.: Legovich. Venezia: Granger 11, Freeman 6, Bramos 13, Willis 16, Watt 17; Spissu 8, Sima 2, De Nicolao 14, Brooks 2, Tessitori 6. N.e.: Chillo, Chapelli. All.: De Raffaele.

* * *

Tortona-Pesaro è già uno stranissimo scontro al vertice. E la Bertram, nonostante una schizofrenica montagna russa che la vede sprecare un vantaggio di 22 lunghezze maturato nel secondo periodo, si mantiene imbattuta in vetta in compagnia della Virtus Bologna. Come già successo nella partita d'esordio vinta contro Trento, Tortona vive di grandi parziali. Piazzati e subiti. L'approccio alla partita è brillante. Il gioco fluido e le percentuali altissime le permettono di veleggiare in un primo tempo dominato. Ma la VL non alza bandiera bianca. Anzi, apre la ripresa con un break importante che le permette di dimezzare lo svantaggio e ricuce, punto su punto, fino a impattare a quota 71. Nel finale decide una nuova sgasata dei Leoni, spinti da Harper e Christon.

È proprio Demonte Harper il top-scoer con 19 punti e 7 rimbalzi, mentre Semaj Christon ne scrive 16+9 assist, ottimo nel primo e quarto periodo. Doppia cifra anche per Leo Candi, determinante per impatto dalla panchina (17 punti) in una serata in cui Tortona deve rinunciare ad Ariel Filloy, Tyler Cain (11+6 rimbalzi) e JP Macura (10 ma limitato da problemi di falli). Pesaro, che tira male da due (15/38) e accusa 14 palle perse, ha 19 punti da Ali-Muhammad Abdur-Rahkman, 14 da un prolifico Kwan Cheatham dalla panchina, e 18 da Vasilis Charalampopoulos, frenato però nella ripresa dopo un primo tempo eroico.

Bertram Yachts Derthona Tortona-Carpegna Prosciutto Pesaro 81-73

Tortona : Christon 6, Macura 10, Harper 19, Daum 4, Cain 11; Candi 17, Tavernelli 2, Severini, Radosevic 2. N.e.: Filloy, Errica, Mortellaro. All.: Ramondino.

: Christon 6, Macura 10, Harper 19, Daum 4, Cain 11; Candi 17, Tavernelli 2, Severini, Radosevic 2. N.e.: Filloy, Errica, Mortellaro. All.: Ramondino. Pesaro: Moretti 8, Abdur-Rahkman 19, Charalampopoulos 18, Mazzola, Kravic 7; Visconti, Tambone 7, Cheatham 14, Totè. N.e.: Stazzonelli. All.: Repesa.

Serie A Highlights: Pesaro-Reyer Venezia 90-89 09/10/2022 ALLE 20:38