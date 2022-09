Frecciarossa Supercoppa 2022 che aprirà la nuova annata sportiva tra Gli infortuni hanno accompagnato la Virtus Segafredo Bologna per l'intera scorsa stagione. E la malasorte non sembra aver abbandonato la squadra di coach Sergio Scariolo in vista dellache aprirà la nuova annata sportiva tra mercoledì 28 e giovedì 29 settembre

Le Vu Nere scenderanno in campo sul parquet del PalaLeonessa a ranghi ridotti, dovendo rinunciare, oltre ai due lungodegenti Awudu Abass (ginocchio) e Toko Shengelia (spalla), anche a Milos Teodosic (anca), Daniel Hackett (problema muscolare) e Mam Jaiteh. Assenze pesanti, come precisato anche dallo stesso coach Sergio Scariolo nella conferenza stampa di presentazione della stagione.

"Se vi dicessi questi nomi potreste pensare a un bel quintetto - le parole del tecnico bianconero -, invece saranno gli assenti di mercoledì. E non per riposi precauzionali, ma per infortuni. L'anno scorso almeno abbiamo aspettato fino alla Supercoppa per avere la prima sfiga (l'infortunio di Ekpe Udoh, ndr). Quest'anno ci siamo portati avanti nel lavoro. Speriamo di mettercela alle spalle più avanti".

EA7 Emporio Armani Milano mercoledì 28 settembre alle ore 20.45, in un remake delle ultime due finali-scudetto e di Supercoppa. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Eurosport 2 e in LIVE-Streaming su Eurosport Player. La Virtus affronterà l'mercoledì 28 settembre alle ore 20.45, in un remake delle ultime due finali-scudetto e di Supercoppa. La partita sarà trasmessa in diretta TV sue in LIVE-Streaming su discovery+ ed

