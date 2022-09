Basket

Basket, Supercoppa Highlights: Olimpia Milano-Virtus Bologna 64-72 OT

La Virtus Segafredo Bologna raggiunge Sassari in finale di Supercoppa piegando in overtime l'EA7 Emporio Armani Milano per 72-64. Semi Ojeleye segna 17 punti, Isaia Cordinier ne aggiunge 12 dalla panchina. All'Olimpia non servono i 19 di Devon Hall.

00:01:56, 29 minuti fa