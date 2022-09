Basket

Basket Supercoppa, la Virtus Bologna batte Sassari: il meglio della finale in 120"

La Virtus Segafredo Bologna difende il trofeo vinto lo scorso anno battendo il Banco Sardegna Sassari per 72-69 in finale: si tratta della terza Supercoppa della storia per il club bianconero. Jordan Mickey segna 13 punti e i due canestri decisivi nella volata conclusiva, mentre alla Dinamo non basta un grande Chinanu Onuaku da 18 punti, 9 rimbalzi e 4 assist.

00:01:59, 2 ore fa