Basket Zone, Serie A - Pagliuca: “La Virtus Bologna è una fede, più del calcio”

SERIE A - Gianluca Pagliuca ospite a Basket Zone racconta la sua passione per la Virtus Bologna fatta di partite viste in campo, in curva e altre, suo malgrado, anche dalla tv o attraverso i giornali quando era via in ritiro tra squadre di club e Nazionale. Basket Zone è LIVE su DMAX ogni venerdì alle 00:20 e on demand su Discovery Plus.

00:00:36, 34 minuti fa