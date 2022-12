Happy Casa Brindisi che vince 75-63 contro l'Umana Reyer Venezia nell'anticipo di mezzogiorno della 9a giornata di Serie A. La squadra di Frank Vitucci, Reyer, vengono letteralmente trascinati da Marcquise Reed autore di 28 punti, 14 dei quali nel terzo periodo; bene anche Bruno Mascolo con 14 e 6 rimbalzi mentre Burnell si ferma a 10. Per Venezia pesano il -9 a rimbalzo (39 a 30), soprattutto le 20 palle perse, troppe per poter pensare di violare il PalaPentassuglia: Granger, 16 punti, e Freeman, 14, gli unici in doppia cifra, mentre gli attesi ex Moraschini e Willis chiudono con 0 e 2 punti rispettivamente. Dopo due sconfitte di fila si rialza lache vincecontro l'nell'anticipo di mezzogiorno della 9a giornata di Serie A. La squadra di reduce da due pesanti ko con Pesaro e Virtus Bologna , allunga in maniera decisiva nell'ultimo periodo, costringendo i lagunari alla terza sconfitta di fila in campionato: i pugliesi, che salgono a 8 punti in classifica agganciando proprio la, vengono letteralmente trascinati daautore di 28 punti, 14 dei quali nel terzo periodo; bene anchecon 14 e 6 rimbalzi mentresi ferma a 10. Perpesano il -9 a rimbalzo (39 a 30), soprattutto le 20 palle perse, troppe per poter pensare di violare il PalaPentassuglia:, 16 punti, e, 14, gli unici in doppia cifra, mentre gli attesi exchiudono con 0 e 2 punti rispettivamente.

Spettacolare Ky Bowman, rubata e schiacciata rovesciata in contropiede

La gara vede un avvio molto importante di Brindisi che, grazie alle scorribande di Reed e Mascolo, chiude il primo periodo sul 17-6 contro una Venezia dalle polveri bagnatissime. Nel secondo quarto la Reyer si sblocca dall'arco dopo 8 errori consecutivi, soprattutto Freeman prende fuoco, segna 12 punti nel periodo e sorpassa sul 29-28. La Happy Casa sbanda, resta comunque davanti con Mascolo, Perkins e una gran schiacciata di Bowmna, e all'intervallo è vantaggio 31-29 per la formazione di Vitucci grazie ad una bomba dell'ispirato Mascolo.

Granger con l'assist da terra, dietro la testa, per la schiacciata di Parks

Il terzo quarto è tutto di Reed: la guardia statunitense segna i primi 8 punti di Brindisi per il +8 sul 39-31, Venezia ricuce per il -6, ma ancora Reed e Mascolo allargano nuovamente la forbice sul 50-42. La formazione di De Raffaele continua a faticare ma resta in piedi con una tripla di Spissu ed è a -3 sul 52-49 a inizio quarto quarto. E' soltanto un sussulto perchè la Happy Casa rimette subito le mani sul match, Burnell colpisce da fuori, Riismaa appoggia e poi il solito Mascolo aggiunge due canestri in un parziale di 9-0 che diventa letale. Il finale è di nuovo di Reed che segna due canestri per il +14 e poi serve a Bayehe l'assist per la schiacciata che manda i titoli di coda.

Nel prossimo turno Brindisi avrà una trasferta da non sottovalutare a Trieste mentre Venezia giocherà in anticipo sabato in casa contro Brescia, con l'obiettivo di evitare il quarto ko di fila. L'Umana Reyer avrà prima l'impegno di Eurocup contro i turchi del Bursaspor, martedì alle 20 sempre al Taliercio.

Happy Casa Brindisi - Umana Reyer Venezia 75-63

Brindisi : Burnell 10, Reed 28, Bowman 2, Riismaa 8, Bayehe 6, Mascolo 14, Perkins 7, Mezzanotte, Dixson, Bocevski ne, Basta ne. All Vitucci.

: Burnell 10, Reed 28, Bowman 2, Riismaa 8, Bayehe 6, Mascolo 14, Perkins 7, Mezzanotte, Dixson, Bocevski ne, Basta ne. All Vitucci. Venezia: Spissu 9, Parks 7, De Nicolao, Granger 16, Watt 7, Freeman 14, Sima, Moraschini, Chillo 2, Brooks, Willis 2, Tessitori 6. All. De Raffaele.

