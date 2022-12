Più che una partita, è una sparatoria quella della Vitrifrigo Arena e l'ultimo colpo lo assesta la Carpegna Prosciutto Pesaro che batte 101-93 la Openjobmetis Varese nella decima giornata di Serie A e la aggancia a quota 12 punti in classifica. La squadra di Jasmin Repesa riscatta il ko di Trento mentre per i lombardi di Matt Brase è il secondo stop consecutivo dopo quello interno contro la capolista Virtus Bologna. I padroni di casa toccano anche il +18 nel terzo periodo (64-46) ma nel finale si fanno rimontare e Varese fallisce anche la tripla del pareggio con Giovanni De Nicolao: per Pesaro brillano Davide Moretti, 22 punti con 6 triple e 6 assist, e Kwam Cheatham, 22 punti, 10 rimbalzi e 5 su 8 dall'arco, compresa la bomba che chiude il discorso sul 99-93; da segnalare anche i 17 punti di Mazzola, i 13 di Abdur-Rahkman e i 12 di Charalmpopoulos. Alla Openjobmetis, che tira 18 su 45 da tre ma perde 15 palloni, non bastano i 12 con 9 assist di Ross, soprattutto i 30 punti di Markel Brown (6-10 da tre) e i 28 di Jaron Johnson (8-11 dall'arco).

A breve il report completo...

Ad

Cheatham decisivo: la tripla della vittoria contro Varese

Serie A La Virtus sbanca Varese e resta imbattuta, ok Brescia e Trento 04/12/2022 ALLE 21:21

Pesaro corre, Moretti manda a schiacciare Cheatham

Carpegna Prosciutto Pesaro - Openjobmetis Varese 101-93

Pesaro : Kravic 3, Abdur-Rahkman 13, Moretti 22, Charalampopoulos 12, Cheatham 22, Visconti, Stazzonelli ne, Mazzola 17, Gudmundsson 5, Totè 4, Delfino 3. All. Repesa.

: Kravic 3, Abdur-Rahkman 13, Moretti 22, Charalampopoulos 12, Cheatham 22, Visconti, Stazzonelli ne, Mazzola 17, Gudmundsson 5, Totè 4, Delfino 3. All. Repesa. Varese: Ross 12, Woldetensae 7, Brown 30, Owens 6, Johnson 28, G. De Nicolao 3, Librizzi 3, Virginio, Ferrero 1, Caruso 3. All. Brase.

* * *

Tempismo perfetto per Caruso, gran stoppata ad Abdur-Rahkman

RIVIVI PESARO-VARESE IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basketball Carpegna Prosciutto Pesaro - Openjobmetis Varese 02:06:22 Replica

Serie A Coach Brase: "Bisogna uscire dagli schemi, Varese è fantastica" 01/12/2022 ALLE 13:03