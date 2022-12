ultima in classifica, con una sola vittoria in 6 gare e una delle peggiori difese del torneo (87.7 punti subiti in media). Oggi la Givova è dodicesima, ha tre vittorie consecutive. Le prime due arrivate contro dirette concorrenti nella lotta-salvezza (Reggio Emilia e Treviso). L'ultima maturata domenica sera sul parquet della Segafredo Arena. Dove la neo-promossa Coach Attilio Caja è arrivato a Scafati poco più di un mese fa, il 9 novembre. Ha trovato la squadra, con una sola vittoria in 6 gare e una delle peggiori difese del torneo (87.7 punti subiti in media). Oggi la Givova è dodicesima, ha quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione e cavalca una striscia positiva di. Le prime due arrivate contro dirette concorrenti nella lotta-salvezza (Reggio Emilia e Treviso). L'ultima maturata domenica sera sul parquet della Segafredo Arena. Dove la neo-promossa ha inflitto alla Virtus capolista la prima sconfitta del campionato

Coach, se le avessero detto che avrebbe vinto a Bologna con un break di 20-0... ci avrebbe creduto?

"No, ma neanche nella migliore delle ipotesi (ride, ndr)! Quando vai a giocare a Bologna pensi di provare a fare una buona partita e di essere competitivo, evitando magari di essere già a -20 a fine primo tempo. Il piano era quello di giocare una partita difensivamente attenta e i ragazzi lo hanno seguito bene. Quando la Virtus è tornata a contatto nel finale non ci siamo disuniti ma abbiamo continuato a fare la nostra pallacanestro, giocando assieme in attacco. Un dato su tutti? Su 27 canestri, 22 sono arrivati da assist contro gli 8 di Bologna. L'assist è frutto di un gioco e di un lavoro di squadra e questo ci ha premiati".

Come ha trovato la squadra al suo arrivo? La classifica era brutta ma in realtà non giocava male. Che cosa bisognava cambiare?

"La squadra era organizzata secondo un sistema completamente diverso dal mio. C'era tanta libertà, si correva molto avanti e indietro per il campo, c'era poca consistenza difensiva. Quando sono arrivato qui a Scafati ho parlato con i ragazzi e li ho trovati ricettivi, pronti a mettersi a piena disposizione, nel capire che la difesa deve essere un aspetto importante quando vuoi salvarti. Se non hai il talento per segnare sempre 100 punti, devi sapere che la difesa ti darà sempre solidità. Siamo riusciti a ridurre di quasi 15 punti i canestri subiti, cambiando in maniera totale sia il sistema difensivo che quello offensivo. Non abbiamo tenuto un solo gioco dei precedenti. Siamo ripartiti da capo. Facendo così, di solito hai 40 giorni di pre-stagione, ma la sorpresa è stata che i ragazzi sono stati bravissimi a essere performanti subito, impegnandosi moltissimo nel quotidiano in palestra, anche sul piano mentale".

A Bologna si è vista una Scafati molto quadrata, compatta come gruppo e nel gioco. Ormai è una garanzia del suo lavoro. Come fa a costruire gruppi così velocemente?

"Dando delle regole in campo e fuori dal campo. Tutti sono uguali e tutti devono comportarsi nel rispetto degli altri, dello staff, dei compagni, di chi ti paga. Bisogna subito mettere i paletti e le cose in chiaro, senza lasciare zone grigie. Una volta stabilite regole comportamentali, si procede a inserirle anche in campo, nell'aspetto tecnico. È importante essere chiari, fare le cose in modo preciso, ridurre il margine di dubbio. Trattando tutti allo stesso modo si crea rispetto, gruppo, compattezza tra i giocatori. Capiranno che per stare assieme dovranno passarsi la palla e aiutarsi in difesa. L'allenatore deve mettere in evidenza chi lo fa, cercando di trascinare anche gli altri".

Quando una squadra è in difficoltà, il primo pensiero va subito a coach Caja. Come si sente quando arriva la chiamata? C'è più orgoglio o pressione?

"Prima di tutto c'è il ringraziamento per la stima per chi mi chiama. In secondo luogo c'è la fiducia nel mio lavoro. E in terzo luogo, dopo trent'anni di carriera, c'è anche il riconoscimento di valori, status e meriti consolidati sul campo. Questo dà credibilità alla proposta che posso fare, perché ho le evidenze che questo tipo di lavoro porta a certi risultati. Anche i giocatori sanno chi hanno di fronte, e si mettono a disposizione perché capiscono che potranno avere vantaggi anche se il lavoro è impegnativo. Mi gratifica anche il fatto che, oltre a riuscire a cambiare le cose quando mi chiamano, riesco poi a dare continuità al progetto nei mesi o negli anni successivi raggiungendo buoni risultati. Penso a quello che è successo anche nelle mie ultime esperienze con Varese e Reggio Emilia".

Ha riportato in Italia Stan Okoye, giocatore che conosce bene per averlo già avuto a Varese. Prima partita e già decisivo. E probabilmente queste cose non succedono per caso. Sembrava già sicuro di quello che doveva fare appena ha messo piede in campo.

"Mi ricordo tutto il suo percorso. A Varese, con Pozzecco, non giocava mai. Poi andò per qualche anno in A2, e quando tornai a Varese, con Claudio Coldebella manager, fu il primo nome che gli consigliai di prendere. In quella stagione fu secondo miglior giocatore del campionato dietro a Jason Rich, MVP. Da quel momento il suo stipendo si quintuplicò e andò a giocare una gran carriera in Spagna, a Gran Canaria. Quest'anno era finito fuori squadra a Strasburgo. Ne ho parlato subito col presidente che ha fatto un sacrificio per prenderlo. Ma sono felicissimo che questo sacrificio sia stato ripagato già alla prima partita".

Ha la fortuna di avere a roster David Logan. A 40 anni gioca ancora con la fame di un ventenne. Che cosa si riesce a captare della sua mentalità da super campione?

"Lo sport mi ha abituato a capire che l'età anagrafica ha un peso relativo.Ci sono giovani-vecchi e ci sono vecchi-giovani. Ossia "vecchi" che hanno ancora spirito e passione. Guardo anche me stesso: a 61 anni ho ancora energia e voglia di andare in palestra con passione dalla mattina alla sera, mentre ci sono dei collaboratori più giovani che fanno fatica. I giocatori più esperti non mi hanno mai dato fregature. Quest'anno vale per Logan, l'anno scorso per Cinciarini, in passato per altri. Questi sono giovani nella testa perché hanno passione per quello che fanno, e quindi lo fanno per interesse, non per timbrare il cartellino. Questa è la vera differenza".

A proposito di americani, come si fa a trasformare un americano magari alla sua prima esperienza all'estero in un giocatore adatto e utile per il nostro campionato?

"È complicato, e non sempre si riesce. Anche loro hanno tante culture e tanti modi di affrontare il basket all'interno della stessa America. In Europa, per loro, cambia il mondo. Pensiamo soltanto al fatto che noi facciamo colazione col dolce e loro col salato. Ma chi è strano? Noi o loro? Se uno è ancorato alle proprie cose e fatica ad accettare che ci possa essere un'altra parte, diventa complicato. I primi anni sono difficili per tutti, a livello culturale e di interpretazione del gioco. Nel corso del tempo c'è chi smussa la mentalità e si adatta, riuscendo a fare carriere europee eccellenti, e chi invece deve tornare mestamente indietro".

Come vede la sua Scafati tra un paio di mesi? Possibile outsider per la lotta playoff?

"Adesso è ancora molto prematuro. Abbiamo fatto soltanto un mese in cui siamo molto contenti dei risultati raccolti. Siamo sulla strada giusta ma il percorso è ancora molto lungo. Il campionato è difficile e competitivo, con tante squadre con obiettivi importanti e che si rinforzeranno, crescendo nelle prossime settimane. Dobbiamo restare con i piedi per terra e cercare di guadagnarci ogni domenica i punti necessari per arrivare al nostro traguardo il prima possibile".

